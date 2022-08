США должны вооружить Украину сейчас, пока не стало слишком поздно

Манифест 20 американских отставных послов и генералов, опубликованный в "Hill" 17 августа, – выдающийся политический документ.

На кону – развязка четвертой мировой

Написанный на блестящем английском языке, заставляющим вспомнить военные речи Черчилля, он способен решительно повлиять на ход 4-й мировой войны, развязанной кремлевским параноиком против Свободного мира.

Фундаментальной слабостью свободного мира уже не первое десятилетие является отсутствие у него общепризнанного персонального лидера. Таким обычно считался человек, занимающий кресло в овальном кабинете Белого Дома. Но те люди, которые встречались с путиным в Хельсинки и Женеве, не произвели на диктатора должного впечатления. Он взвесил их и определил очень лёгкими.

Так же как и их предшественника с его знаменитым "передай владимиру, что во второй срок я смогу быть более гибким". владимир хорошо усвоил это послание и во второй срок 44-го хозяина Белого Дома оккупировал Крым.

Вот почему 16 американских разгневанных мужчин и четыре разгневанных американских женщины решили взять на себя роль коллективного лидера Свободного мира.

Приблизительно год назад та же группа влиятельных экспертов резко вмешалась в ход событий сразу же после провального для США саммита в Женеве, встретив вернувшегося оттуда Байдена оценкой: "rutin got exactly what he wanted from Biden in Geneva". Опираясь на поддержку общественного мнения, Конгресс, ведущих членов кабинета Остина и Блинкена, они сломали тенденцию умиротворения агрессора. Но решающую роль сыграли граждане другого государства.

Украинцы совершили невозможное для мира

Это огромный успех для изнеженного декадентского Запада, который слабеет, что в минуту смертельной для него опасности нашелся один великий народ, способный оградить его от фашистской чумы. Украинский народ.

"С легким партизанским вооружением Украина выиграла битву за Киев. Дайте ей самолеты, ПВО, современную артиллерию, РСЗО – и вам уже никогда не придется защищать каждый дюйм защищенной Article V территории". Украинская армия все сделает за вас, доставив кровавого диктатора в Гаагу. Он выступит там со своим последним словом", – убеждали администрацию Даниэль Фрид, Филипп Бридлав и их коллеги.

Казалось бы, они были наконец услышаны. Масштабная военная помощь действительно оказана, и она изменила правила игры на поле боя. В своем выступлении 25 апреля министр обороны США Остин ответил на вопрос о целях США в войне своей знаменитой триадой: "Победа Украины. Полное восстановление ее территориальной целостности. Ослабление россии настолько, чтобы она никогда не смогла повторить подобную агрессию".

Остин с тех пор неоднократно повторял эту формулу, но на следующий день другой высокий чиновник администрации – Салливан – старательно ее размывал: "Наша цель – предотвратить поражение Украины и одновременно не допустить эскалации конфликта, прямого столкновения с ядерным государством".

В практическом плане ему удавалось при каждом масштабном решении о новом пакете военной помощи сокращать масштаб и номенклатуру оружия до уровня недостаточного для достижения победой Украины.

Последнего шага к апокалипсису еще можно избежать

Коллективный лидер Свободного мира так оценивает сложившуюся сегодня ситуацию:

Although the Biden administration has successful rallyed US allies and provided substancial military assistance to Ukraine's valiant armed forces, it has affected to produce satisfactory strategical narrative which enable governments to maintain public support for the NATO engagement over the long.

By providing aid sufficient to produce a stalemate, but not enough to roll back Russian territorial gains, the Biden administration may be unintentionally seizing defeat from the jaws of victory. Out of an over-abundance of caution about provoking Russian escalation (conventional as well as nuclear), we are in effect ceding the initiative to Russian President and reducing the pressure on Moscow to halt its aggression.

Можно поспорить intentionally или нет обрекает коллективный Байден на поражение Украины, уже одержавшей стратегическую победу, но авторы, обращаясь не только к Байдену, но и к американскому народу, подчеркивают, что речь идет о судьбе и безопасности самих США.

Они жестко опровергают лицемерную "логику" Салливана и десятков путинских агентов, подпевающих ему в американских СМИ, и ленинских полезных буржуазных идиотов.

Напротив, именно поставляя Украине оружие, необходимое для победы, США исключают (а не провоцируют!) угрозу военного столкновения с ядерным государством в Центральной Европе и тем самым спасают жизнь десятков тысяч своих солдат, которым придется "защищать каждый дюйм защищенной Article V территории".

Историческая миссия Украины

путин никогда не скрывал своей клокочущей ненависти к Западу и желания взять у него реванш за поражение СССР в третьей (холодной) мировой войне.

Сегодня все эти дюймы защищает миллионная, невероятно мотивированная армия Украины. Единственная армия в мире способная выполнить эту историческую миссию.

Вырвать из рук Украины выстраданную и заслуженную ею Победу стало бы со стороны США не только подлой изменой своего героического союзника, но и катастрофическим ударом по собственной безопасности. Уходом этой страны из мировой истории на радость всем диктаторам и врагам Свободы.

Уверен, что американский народ, Конгресс и администрация США услышат обращение своих лучших граждан. Украина получит оружие, необходимое ей для безоговорочной Победы над империей безграничного зла. Слава Украине!

