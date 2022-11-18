В Херсонской области оккупанты расстреляли 7 человек: они взорвали дом с их телами

Правоохранители осматривают освобожденные населенные пункты Херсонщины. В одном из сел зафиксировали очередное военное преступление российских оккупантов.

Так, захватчики расстреляли 7 гражданских. В их числе была несовершеннолетняя девушка.

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В Херсонской области россияне расстреляли людей

По предварительным данным, в апреле этого года во время оккупации одного из сел Херсонского района российские военные расстреляли в доме семерых гражданских. После этого захватчики взорвали здание с расстрелянными людьми.

В доме также находились работники фирмы, которые охраняли возле села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка. Погибших похоронили вблизи места происшествия, а девушку – родители на местном кладбище.

Для обеспечения надлежащего расследования военного преступления проводятся следственные действия, в частности осмотр тел и проведение судебно-медицинской экспертизы,

– отметили в Офисе генпрокурора.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

В Херсонской области россияне расстреляли гражданских / фото Офис генпрокурора

В Херсоне россияне расстреляли бойцов теробороны

В Херсоне российские оккупанты расстреляли военных теробороны, которые пытались остановить наступление на город. В результате погибли почти два десятка украинцев.

По данным полиции, оккупанты убили украинцев в "Сиреневом парке" Херсона, который расположен на улице Нефтяников. На месте трагедии правоохранители изъяли доказательства, подтверждающие военное преступление российской армии.

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