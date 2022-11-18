На Херсонщині окупанти розстріляли 7 людей й підірвали будинок з їхніми тілами
Джерело:Офіс генерального прокурора
Правоохоронці оглядають звільнені населені пункти Херсонщини. В одному з сіл зафіксували черговий воєнний злочин російських окупантів.
Так, загарбники розстріляли 7 цивільних. Серед них була неповнолітня дівчина.
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На Херсонщині росіяни розстріляли людей
За попередніми даними, у квітні цього року під час окупації одного із сіл Херсонського району, російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього загарбники підірвали будинок із розстріляними людьми.
У будинку також перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. Загиблих поховали поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі.
Для забезпечення належного розслідування воєнного злочину проводяться слідчі дії, зокрема огляд тіл і проведення судово-медичної експертизи,
– зазначили в Офісі генпрокурора.
Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
На Херсонщині росіяни розстріляли цивільних / фото Офіс генпрокурора
У Херсоні росіяни розстріляли бійців тероборони
У Херсоні російські окупанти розстріляли військових тероборони, які намагались зупинити наступ на місто. Внаслідок цього загинули майже два десятки українців.
За даними поліції, окупанти вбили українців в "Бузковому парку" Херсона, який розташований на вулиці Нафтовиків. На місці трагедії правоохоронці вилучили речові докази, які підтверджують воєнний злочин російської армії.
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