Трагічну інформацію 17 листопада повідомили поліцейські. На місці злочину вже працюють слідчі, представники криміналістичної лабораторїї з групою спеціалістів вибухотехнічної служби.

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Що відомо про розстріл росіянами тероборонівців

За даними поліції, окупанти цинічно вбили українців в "Бузковому парку" Херсона, який розташований на вулиці Нафтовиків.

На цьому місці ввечері 1 березня військові Росії цинічно та безжально розстріляли кілька десятків представників територіальної оборони Херсона, які мали намір зупинити колону бронетехніки окупантів,

– заявили поліцейські.

На місці трагедії правоохоронці вилучили речові докази, які підтверджують воєнний злочин російської армії.

У Херсоні виявили місце розстрілу тероборонівців / Фото Нацполіції

Поліція запевнила, що слідчі вивчають та документують всі дані про злочини армії Росії, а за встановленими фактами проводять слідчі дії.

Як окупанти розстріляли військових

У Херсоні побували журналісти видання "Ґрати", які розповіли, що на встановленій на хресті табличці в парку напис: "1 березня 2022 року пішли на небо бійці тероборони Херсона". За даними видання тоді:

в нерівному бою з росіянами загинули 17 херсонців;

а вже 1 березня окупанти, які вторглися в Херсонську область з Криму, оточили місто та розпочали наступ з околиць;

керівництво області заздалегідь залишило місто і організованого опору не було.

Зупинити росіян спробувала невелика група територіальної оборони, озброєна автоматами та "коктейлями Молотова". Війська росіян, які наступали, розстріляли їх із великокаліберного кулемета і зайшли до міста,

– мовиться в повідомленні.

Попередньо відомо, що тіла загиблих бійці тероборони поховав недалеко від місця розстрілу місцевий священник Сергій Чудинович. Згодом їх перепоховали на міському цвинтарі.

Звісно, за нормами міжнародного гуманітарного права, вбивство військовим військового на полі бою не є злочином. Проте заступник начальника обласного управління поліції Микола Вербицький розповів, що:

поліція відкрила справу за статтею про порушення звичаїв війни;

адже деякі бійці херсонської тероборони офіційно не були військовослужбовцями та не мали стрілецької зброї;

тому їхнє вбивство розслідують як порушення правил війни.

Окрім того, 17 листопада перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі "Радіо Свобода" пообіцяв, що розслідуватимуть розстріл з російських танків 17 бійців територіальної оборони Херсона, які були озброєні автоматами.

У перші дні широкомасштабної російської агресії події розвивалися дуже швидко, але я впевнений, що надалі буде час дуже детально розібрати роль і місце кожного бійця, кожного командира, хто які накази віддавав, або навпаки, не віддавав,

– заявив Єнін.

Він також сказав про те, що СБУ вже повідомляла власним співробітникам про підозри та оголошувала в розшук.

"Відповідні організаційні й процесуальні висновки, я впевнений, будуть зроблені по всіх структурах влади й правоохоронних структурах, зокрема, і Херсонщини", – сказав заступник Дениса Монастирського.

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Звірства росіян на Херсонщині

Станом на 15 листопада українська поліція виявила на Херсонщині вже 3 катівні російських загарбників. За даними глави Нацполіції Ігоря Клименка, там розміновували територію та планували почати слідчі дії.

Перед цим переселенка з Херсона Анна розповіла про катівню, яку росіяни влаштували в підвалі. Там вони утримували людей по декілька тижнів і катували.

Вже 17 листопада Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що вражений масштабами катувань, які росіяни застосовували до мирних мешканців на Херсонщині. Людей били електрикою, металевими трубами, їм ламали кістки. Все вороги робили на камеру.

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