Военный учет женщин: что изменится после принятия закона
В Украине вступил в силу закон о мобилизации, который предусмотрено изменение относительно призыва женщин. Норма касается добровольной мобилизации.
24 Канал рассказывает, кому из женщин надо обязательно становиться на учет, а кто это может сделать по собственному желанию.
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Кто должен стать на учет обязательно
Согласно пункту 11 статьи I Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" на воинский учет должны стать женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности. При этом они должны быть пригодными к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.
Военный учет обязателен для тех женщин, которые получают медицинское образование. Это представительницы таких специальностей:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- токсикология;
- фармакология;
- физиология и эпидемиология.
Заметим, что закон об усилении мобилизации особых изменений не внес, кроме одной, а именно: что во время военного положения призыв на военную службу осуществляется в добровольном порядке. То есть и в военное, и в мирное время женщины-медики могут мобилизоваться только добровольно.
Принудительно женщин никто не будет мобилизовать. Эта норма вступила в силу с 18 мая.Важно! Взятие на учет женщин не означает, что женщин мобилизуют. Это нужно для того, чтобы в Генштабе понимали, сколько медиков находится в резерве.
К слову, даже женщинам, которые хотят стать добровольцами, могут отказать в подписании контракта, если они:
- имеют 3 детей;
- имеют ребенка с инвалидностью или приемного ребенка до 18 лет;
- у них муж или родители с инвалидностью;
- являются матерями-одиночками;
- являются студентками или забронированы на работе.
Можно ли будет трудоустроиться без учета
Ранее действовала норма, что женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на воинском учете, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.
Однако Кабмин своим постановлением № 563 от 16 мая 2024 года эту норму убрал. Отныне женщины, которые имеют соответствующее образование и хотят устроиться на работу, сначала должны прийти в ТЦК для постановки на воинский учет.
Из важно, что надо знать для женщин-медиков, которые будут становиться на воинский учет, еще то, что они имеют право на выезд за границу.