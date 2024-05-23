Военный учет женщин: что изменится после принятия закона

В Украине вступил в силу закон о мобилизации, который предусмотрено изменение относительно призыва женщин. Норма касается добровольной мобилизации.

24 Канал рассказывает, кому из женщин надо обязательно становиться на учет, а кто это может сделать по собственному желанию.

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Кто должен стать на учет обязательно

Согласно пункту 11 статьи I Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" на воинский учет должны стать женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности. При этом они должны быть пригодными к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

Военный учет обязателен для тех женщин, которые получают медицинское образование. Это представительницы таких специальностей:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиология и эпидемиология.

Заметим, что закон об усилении мобилизации особых изменений не внес, кроме одной, а именно: что во время военного положения призыв на военную службу осуществляется в добровольном порядке. То есть и в военное, и в мирное время женщины-медики могут мобилизоваться только добровольно.

Принудительно женщин никто не будет мобилизовать. Эта норма вступила в силу с 18 мая.

! Взятие на учет женщин не означает, что женщин мобилизуют. Это нужно для того, чтобы в Генштабе понимали, сколько медиков находится в резерве.

К слову, даже женщинам, которые хотят стать добровольцами, могут отказать в подписании контракта, если они:

имеют 3 детей;

имеют ребенка с инвалидностью или приемного ребенка до 18 лет;

у них муж или родители с инвалидностью;

являются матерями-одиночками;

являются студентками или забронированы на работе.

Можно ли будет трудоустроиться без учета

Ранее действовала норма, что женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на воинском учете, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

Однако Кабмин своим постановлением № 563 от 16 мая 2024 года эту норму убрал. Отныне женщины, которые имеют соответствующее образование и хотят устроиться на работу, сначала должны прийти в ТЦК для постановки на воинский учет.

Из важно, что надо знать для женщин-медиков, которые будут становиться на воинский учет, еще то, что они имеют право на выезд за границу.