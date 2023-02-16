Военного Шумея, получившего тяжелое ранение головы, будут лечить за границей
Источник:"Суспільне"
Командир зенитно-ракетного комплекса дальнего радиуса действия Виталий Шумей из Шостки получил тяжелое ранение головы на Донбассе. Медики диагностировали перелом черепа с обеих сторон.
Украинского воина будут лечить в Барселоне. Соответствующую клинику уже нашли. Об этом сообщила волонтер Ирина Тимофеева.
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Мы нашли клинику в Барселоне, ее название мы не разглашаем. Она специализируется на нейросвязях мозга,
– рассказала Ирина Тимофеева.
Также она отметила, что сейчас две недели на согласование с Минздравом Украины – это процесс сбора подписей и все необходимые документы.
Ранее сообщалось, что донецкий футбольный клуб "Шахтер" взял на попечение лечение бойца за границей. Волонтер рассказала, что предварительно, клиника оплачена на три месяца.
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Что нужно знать об украинском защитнике
34-летний Виталий Шумей родом из Шостки. В рядах ВСУ мужчина служит с 2014 года. В феврале – марте он оборонял от оккупантов Киевщину, Черниговщину, а дальше Восток. Мужчина – командир ЗРК дальнего радиуса действия.
В августе 2022 года в Авдеевке на Донбассе снаряд попал в блиндаж Виталия и сработал с другими взрывчатками. В результате взрыва боец получил много травм: минно-взрывную травму; огнестрельное обломочное черепно-мозговое ранение; ушиб головного мозга; гематомы.
В частности, обломок артиллерийского снаряда попал в голову бойцу. Украинский защитник перенес уже три операции. Лечился в Днепре и Киеве, а сейчас – в Чернигове.
И именно первые сдвиги произошли в Чернигове, когда отец стал каждый день читать сыну книги и письма пожеланий от украинцев. Сергей Шумей убеждает Виталия, что он поправится, будет разговаривать и ходить.24 Канал желает украинскому защитнику здоровья и скорейшего выздоровления.