Отец бойца рассказал, что уже пять месяцев у сына. Он каждый день читает ему и рассказывает журналистам, какой прогресс в самочувствии сына.

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Что отец говорит о состоянии военного

Отец Сергей рассказал, что 5 месяцев назад обломок артиллерийского снаряда попал в голову бойца.

С этого времени отец не отходит от сына – он каждый день приходит к нему в больницу, читает ему письма и комментарии поддержки.

Отец убеждает Виталия, что он поправится, будет разговаривать и ходить.

Я стал спрашивать: "Ты знаешь, кто я". Он сказал: "Папа". Это мы уже начинаем прогрессировать. Уже становимся на ноги. Это мое такое мнение,

– рассказал отец Виталия.

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Отец военного говорит, что Виталий понимает, когда к нему приходят – он отвлекается, у него меняется настроение. Сергей рассказал, что он никогда не станет на колени перед русскими и сохраняет силу духа.

Буду ползти, но я поставлю его на ноги. Это моя мечта,

– сказал отец Виталия.

Обратите внимание! В начале 2023 года в фонде "Вернись живым" рассказали, в чем сейчас больше всего нуждаются наши военные. По словам руководителя военного департамента фонда "Вернись живым" Андрея Рымарука, нужны высокоточные боеприпасы, чтобы мощно атаковать россиян. Подробнее об этом читайте здесь.