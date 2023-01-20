Батько бійця розповів, що вже п'ять місяців біля сина. Він щодня читає йому та розповідає журналістам, який є прогрес у самопочутті сина.

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Що батько каже про стан військового

Батько Сергій розповів, що 5 місяців тому уламок артилерійського снаряда влучив у голову бійця.

З того часу батько не відходить від сина – він кожного дня приходить до нього в лікарню, читає йому листи та коментарі підтримки.

Батько переконує Віталія, що він одужає, буде розмовляти та ходити.

Я почав запитувати: "Ти знаєш, хто я". Він сказав: "Тато". Це ми вже починаємо прогресувати. Вже стаємо на ноги. Це моя така думка,

– розповів батько Віталія.

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Батько військового каже, що Віталій розуміє, коли до нього приходять – він відволікається, у нього змінюється настрій. Сергій розповів, що він ніколи не стане на коліна перед росіянами та зберігає силу духу.

Буду повзти, але я його поставлю на ноги. Це моя мрія,

– сказав батько Віталія.

Зверніть увагу! На початку 2023 року у фонді "Повернись живим" розповіли, чого зараз найбільше потребують наші військові. За словами керівника воєнного департаменту фонду "Повернись живим" Андрія Римарука, потрібні високоточні боєприпаси, щоб потужно атакувати росіян. Детальніше про це читайте тут.