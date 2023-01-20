Батько бійця розповів, що вже п'ять місяців біля сина. Він щодня читає йому та розповідає журналістам, який є прогрес у самопочутті сина.
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Що батько каже про стан військового
Батько Сергій розповів, що 5 місяців тому уламок артилерійського снаряда влучив у голову бійця.
З того часу батько не відходить від сина – він кожного дня приходить до нього в лікарню, читає йому листи та коментарі підтримки.
Батько переконує Віталія, що він одужає, буде розмовляти та ходити.
Я почав запитувати: "Ти знаєш, хто я". Він сказав: "Тато". Це ми вже починаємо прогресувати. Вже стаємо на ноги. Це моя така думка,
– розповів батько Віталія.
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Батько військового каже, що Віталій розуміє, коли до нього приходять – він відволікається, у нього змінюється настрій. Сергій розповів, що він ніколи не стане на коліна перед росіянами та зберігає силу духу.
Буду повзти, але я його поставлю на ноги. Це моя мрія,
– сказав батько Віталія.