Захарові 15 років. Він навчається у львівській гімназії "Престиж".
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Школяр створив стартап, який допомагає ЗСУ
Так, учень зараз виготовляє портативні зарядні станції для ЗСУ. Зізнається, що ідея такого винаходу виникла у нього ще до 24 лютого 2022 року. Захар хотів винайти пристрій, завдяки якому легко можна буде підзарядити телефон, ноутбук і навіть під'єднати роутер.
Мій винахід – це зарядна станція, в якій є зарядка 220 Вт, автомобільна розетка 12 Вт, USB виходи. Підзаряджатись можна від сонячної панелі і прикурювача в автомобілі. Зарядна станція добре витримує вологу,
– розповів юний винахідник.
Хлопець при цьому зізнається, що не відвідував гуртки чи профільні курси. Просто захотів розробити такий пристрій для себе. Знання черпав з YouTube. Коли почалася повномасштабна війна, зрозумів, що його винахід дуже допоможе військовим ЗСУ. Тепер зарядні станції хлопцеві допомагають виготовляти його рідні.
Мій внесок в перемогу – це зарядні станції для ЗСУ,
– наголошує Захар.
Школяр уже передав на фронт 15 зарядних станцій, ще 2 – у розробці. Вони недорогі у собівартості, але потужні й невеликі. Може замінити генератор. Все ж хлопець ще вдосконалює свій винахід.
15-річний школяр розробив зарядні станції / Освіторія
Собівартість однієї станції – 25 тисяч гривень.
До теми Безцінний на війні: українські школярі створили дрон для допомоги ЗСУ
Українські школярі створили дрон
- Учні Центру освітніх інновацій з Івано-Франківська створили дрон для ЗСУ, який допоможе шукати міни.
- Зараз школярі шукають шляхи масового виробництва винаходу, а також способи його збуту.
- Керівник команди Олександр Аронець розповів: ініціював розробку його учень Юрій Тумир. Він хотів допомогти ЗСУ.
- Ініціатор натомість розповів, як має працювати дрон. Він повинен літати за маршрутом, який оператор програмує у відповідному застосунку. Безпілотник оглядає територію та виявляє вибухонебезпечні предмети. Вбудована комп'ютерна система дозволяє помічати вибухові пристрої, визначати їхній розмір і тип, вказувати координати.
- До слова, дрон виготовили з екологічно чистих матеріалів. Школярі використали пластик, який отримали з перероблювання кукурудзи.