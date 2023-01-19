Захарові 15 років. Він навчається у львівській гімназії "Престиж".

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Школяр створив стартап, який допомагає ЗСУ

Так, учень зараз виготовляє портативні зарядні станції для ЗСУ. Зізнається, що ідея такого винаходу виникла у нього ще до 24 лютого 2022 року. Захар хотів винайти пристрій, завдяки якому легко можна буде підзарядити телефон, ноутбук і навіть під'єднати роутер.

Мій винахід – це зарядна станція, в якій є зарядка 220 Вт, автомобільна розетка 12 Вт, USB виходи. Підзаряджатись можна від сонячної панелі і прикурювача в автомобілі. Зарядна станція добре витримує вологу,

– розповів юний винахідник.