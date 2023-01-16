Так, саме учні ліцею "Наукова зміна" розробили Телеграм-бота, який сповіщає про наявність світла. Розробники – Дмитро та Артем Чигарьови, учні математичних груп.
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Українські школярі створили пристрій "Світлобот"
Розроблений пристрій має допомогти користувачам віддалено стежити за тим, чи є світло у їхніх оселях. Відтак правильно планувати свій час.
"Світлобот" надсилатиме вам повідомлення щодо наявності електроенергії у телеграм-канал.
Створити свій бот можна за посиланням. Інструкцію щодо користування додають.
При цьому майте на увазі: бот налаштувати ви можете за допомогою роутера або старого смартфона. Саме завдяки живленню цих приладів бот і відстежуватиме наявність світла в оселі.
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Українські школярі створили дрон
- Учні Центру освітніх інновацій з Івано-Франківська створили дрон для ЗСУ, який допоможе шукати міни.
- Зараз школярі шукають шляхи масового виробництва винаходу, а також способи його збуту.
- Керівник команди Олександр Аронець розповів: ініціював розробку його учень Юрій Тумир. Він хотів допомогти ЗСУ.
- Ініціатор натомість розповів, як має працювати дрон. Він повинен літати за маршрутом, який оператор програмує у відповідному застосунку. Безпілотник оглядає територію та виявляє вибухонебезпечні предмети. Вбудована комп'ютерна система дозволяє помічати вибухові пристрої, визначати їхній розмір і тип, вказувати координати.
- До слова, дрон виготовили з екологічно чистих матеріалів. Школярі використали пластик, який отримали з перероблювання кукурудзи.