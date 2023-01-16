Так, саме учні ліцею "Наукова зміна" розробили Телеграм-бота, який сповіщає про наявність світла. Розробники – Дмитро та Артем Чигарьови, учні математичних груп.

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Українські школярі створили пристрій "Світлобот"

Розроблений пристрій має допомогти користувачам віддалено стежити за тим, чи є світло у їхніх оселях. Відтак правильно планувати свій час.

"Світлобот" надсилатиме вам повідомлення щодо наявності електроенергії у телеграм-канал.

Створити свій бот можна за посиланням. Інструкцію щодо користування додають.

При цьому майте на увазі: бот налаштувати ви можете за допомогою роутера або старого смартфона. Саме завдяки живленню цих приладів бот і відстежуватиме наявність світла в оселі.

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