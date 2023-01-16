Так, именно ученики лицея "Научная смена" разработали Телеграмм-бота, извещающего о наличии света. Разработчики – Дмитрий и Артем Чигаревы, учащиеся математических групп.

Читайте Бесценный на войне: украинские школьники создали дрон для помощи ВСУ

Украинские школьники создали устройство "Светобот"

Разработанное устройство должно помочь пользователям удаленно следить за тем, есть ли свет в их домах. Следовательно, правильно планировать свое время.

"Светобот" будет посылать вам сообщения о наличии электроэнергии в телеграмм-канал.

Создать свой бот можно по ссылке. Инструкцию по использованию добавляют.

При этом учтите: бот настроить вы можете с помощью роутера или старого смартфона. Именно благодаря питанию этих приборов бот и будет отслеживать наличие света в доме.

К теме Изобретения на миллион: как украинские студенты покорили мир и спасают жизнь воинам ВСУ

Украинские школьники создали дрон