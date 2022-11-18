Так, школьники разработали дрон. Он поможет воинам ВСУ искать мины.

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Школьники создать дрон-миноискатель: как работает

Сейчас школьники ищут пути массового производства изобретения, а также способы его продажи.

Руководитель команды Александр Аронец рассказал: инициировал разработку его ученик Юрий Тумир. Он хотел помочь ВСУ.

Инициатор рассказал, как должен работать дрон. Он должен летать по маршруту, программируемому оператором в соответствующем приложении. Беспилотник осматривает территорию и обнаруживает взрывоопасные предметы. Встроенная компьютерная система позволяет подмечать взрывные устройства, определять их размер и тип, указывать координаты.

Теперь разработчики хотят наладить массовое производство дронов, ведь украинский аналог дешевле и практичнее, чем зарубежные. Детали к дронам также планируют доставлять не только из Украины, но и из-за границы.