Приємну для України звістку повідомили організатори премії Varkey Foundation у Нью-Йорку. Так, український студент Ігор Клименко здобув не лише престижну премію, а й чималу грошову винагороду.

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Українець здобув Всесвітню премію Global Student Prize

Українець Ігор Клименко став найкращим студентом світу за версією престижної Всесвітньої премії Global Student Prize. Він отримав 100 000 доларів як студент, що здійснює найбільший реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків і на суспільство загалом.

Чим займається Клименко

Ігор Клименко навчається на фізико-математичному факультеті у КПІ імені Ігоря Сікорського. У 5 класі, коли почалася війна в Україні, зрозумів, що хоче допомогти своїй країні. Школяр почав розробляти роботів для розмінування. У 10 класі хлопець почав використовувати квадрокоптери та дрони у своїх винаходах. Останні два роки активно працює над своїм дослідженням Quadcopter Mines Detector, яке успішно презентує на численних конкурсах та виставках. Попри війну, Ігор щодня продовжує вчитися, щоб здобути якісну освіту для відбудови України.