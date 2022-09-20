Українець здобув Всесвітню премію Global Student Prize
Українець Ігор Клименко став найкращим студентом світу за версією престижної Всесвітньої премії Global Student Prize. Він отримав 100 000 доларів як студент, що здійснює найбільший реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків і на суспільство загалом.
Чим займається Клименко
Ігор Клименко навчається на фізико-математичному факультеті у КПІ імені Ігоря Сікорського. У 5 класі, коли почалася війна в Україні, зрозумів, що хоче допомогти своїй країні. Школяр почав розробляти роботів для розмінування. У 10 класі хлопець почав використовувати квадрокоптери та дрони у своїх винаходах. Останні два роки активно працює над своїм дослідженням Quadcopter Mines Detector, яке успішно презентує на численних конкурсах та виставках. Попри війну, Ігор щодня продовжує вчитися, щоб здобути якісну освіту для відбудови України.
Як обирали найкращого студента світу
При виборі кращих студентів Global Student Prize зважає на декілька факторів:
навчальні досягнення,
креативність,
інноваційні підходи,
реальний вплив на своїх однолітків,
спільноту та суспільства в цілому.
Цього року журі присудило премію українцеві. Що цікаво, до складу якого вже другий рік поспіль входить й українська освітянка — засновниця й голова ГС "Освіторія" Зоя Литвин.
Ігор Клименко має потенціал для впровадження позитивних змін на глобальному рівні. Його перемога ще раз покаже світові, що Україна — це держава вільних, розумних, нескорених людей, які є драйверами розвитку навіть під час війни, — наголосила Литвин.
До слова, всесвітню студентську премію Global Student Prize заснували компанія Chegg.org у партнерстві з організацією Varkey Foundation. Премію було запроваджено, щоб висвітлювати зусилля незвичайних студентів у всьому світі, які змінюють наш світ на краще. Global Student Prize — "донька" Глобальної премії для вчителів Global Teacher Prize.
Українська математикиня Марина В'язовська отримала медаль Філдса
Нещодавно Марина В'язовська – українська математикиня – отримала медаль Філдса. Науковиці вдалося розв'язати задачу, над якою століттями билися науковці зі всього світу. Для математикині медаль Філдса – вже дев'ята міжнародна нагорода. В'язовська, до слова, стала другою жінкою в історії премії, яка отримала медаль.
Українець Ігор Клименко став найкращим студентом світу: дивіться відео