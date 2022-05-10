Українських журналістів відзначили Пулітцерівською премією

Комітет Пулітцерівської премії вирішив сьогодні присудити нагороду всім журналістам України. Про це вони повідомили після оголошення номінації, а згодом написали на офіційній сторінці у твітері.

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За відвагу, витривалість та відданість правді,

– зазначили у нагороді.

Під час оголошення рішення наголосили, що Пулітцерівський комітет присуджує українським журналістам особливу відзнаку за їхню мужність, витримку та відданість правдивому висвітленню подій під час безжального вторгнення Володимира Путіна в їхню країну та його пропагандистської війни в Росії.

Попри бомбардування, викрадення, окупацію та навіть смерть своїх колег, вони наполегливо намагаються надати точне відображення жахливої реальності, що робить честь Україні та журналістам усього світу, минулого й сьогодення,

– зазначили під час нагородження.

Зверніть увагу! Пулітцерівська премія є однією з найпрестижніших нагород США у сфері літератури, журналістики, музики та театру. Премію заснували ще у 1917 році.

Премія належить і тим журналістам, яких вбили росіяни

Журналіст Андрій Цаплієнко написав у телеграм, що ця премія передусім присуджена колегам журналістам, які загинули у цій війні.

Сьогодні ховали Олександра Махова. Насправді ця премія належить йому та тим нашим колегам, кого вбили рашисти,

– написав Цаплієнко.

Він додав, що колеги-журналісти мають працювати далі. Чесно. Якісно. Заради них. "Журналістка робота найкраща з усіх можливих. Бо вона так чи інакше допомагає змінити світ на краще".

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