На фронті Олександр був від 24 лютого – від того дня, коли Росія вирішила нахабно вдертися на українську землю. Більше про полеглого Героя читайте у матеріалі 24 каналу.

Нагадаємо "Сюжет раптово закінчився": на фронті загинув журналіст і доброволець Олександр Махов

Понад рік Махов був в АТО

Олександр Махов народився та виріс у Луганську. У 2014 році йому довелося покинути рідне місто через російську окупацію. Махов фактично був останнім українським журналістом, який виїхав. Та, на жаль, його рідні залишилися там та підтримали російську окупацію.

Як розповідав сам Олександр в інтерв'ю виданню "Україна молода", сестра виїхала до Росії, з батьком спілкування довелося припинити узагалі, а вітчим навіть воював на боці бойовиків.



Цитати Олександра Махова / 24 канал

Єдина, з ким Олександр продовжував спілкування – мама. Однак після визнання Путіним псевдореспублік, новину про яке журналіст зустрів на фронті, Олександр написав, що його мама так і залишиться по ту сторону лінії фронту. До цього їм вдавалося кілька разів бачитися на нейтральній території.

Після виїзду з Луганська, Олександр Махов пішов добровольцем на фронт та 14 місяців захищав нашу державу. Після демобілізації продовжив журналістську діяльність та регулярно їздив на фронт.



Олександр Махов про війну / 24 канал

Робота в Антарктиді

У 2017 році Олександр Махов вирушив до Антарктиди разом з 22-ою експедицією до станції Академік Вернадський.

Ця поїздка – неймовірна можливість для нашої знімальної групи, а значить й нашого глядача, побувати у найвіддаленішому куточку світу, де встановлено український прапор. Ми відчуваємо себе в якійсь мірі космонавтами, які відправляються в небезпечну подорож. Досвід таких мандрівок мають одиниці: коли це усвідомлюєш, почуття відповідальності зашкалює,

– так описував тоді ще свою майбутню подорож Махов.

В Антарктиді Махов разом з оператором мав провести 5 днів, а потім кораблем відчалити до Аргентини. Однак через несприятливі погодні умови довелося завершити зйомки після 2 днів та вирушити з Антарктиди.



Олександр Махов в Антарктиді / Фото пресслужби каналу "Україна"

Працював під час евакуації з Уханю

Олександр Махов, який працював на телеканалах "Україна" та "Дом" не боявся бути в центрі подій. Наприклад, у березні 2020 року був єдиним журналістом на борту літака, який здійснював евакуацію українців з китайського міста Ухань – центру спалаху пандемії коронавірусу.

Журналіст разом з евакуйованими українцями також їхав автобусом у Нові Санжари, де їм влаштували не надто "теплий прийом" і закидали транспорт камінням.



Олександр Махов під час евакуації з Уханю / Фото з соцмереж журналіста

Журналіст розповідав про умови проживання у Нових Санжарах, адже був там разом з евакуйованими та медиками.

Воював з перших днів вторгнення

Як ветеран АТО Олександр 24 лютого пішов до військомату, щоб боронити нашу державу. Олександр боронив нашу державу в лавах 95-ої окремої десантно-штурмової бригади. Під час війни у всіх своїх дописах писав "Вірте в ЗСУ".