На фронте Александр был с 24 февраля – с того дня, когда Россия решила нагло вторгнуться на украинскую землю. Больше о павшем Герое читайте в материале 24 канала.
Напомним , "Сюжет внезапно закончился": на фронте погиб журналист и доброволец Александр Махов
Больше года Махов был в АТО
Александр Махов родился и вырос в Луганске. В 2014 году ему пришлось покинуть родной город из-за российской оккупации. Махов фактически был последним уехавшим украинским журналистом. К сожалению, его родные остались там и поддержали российскую оккупацию.
Как рассказывал сам Александр в интервью изданию "Украина молодая", сестра уехала в Россию, с отцом общения пришлось прекратить вообще, а отчим даже воевал на стороне боевиков.
Цитаты Александра Махова / 24 канал
Единственная, с кем Александр продолжал общение – мама. Однако после признания Путиным псевдореспублики, новость о которой журналист встретил на фронте, Александр написал, что его мама так и останется по ту сторону линии фронта. До этого им удавалось несколько раз видеться на нейтральной территории.
После выезда из Луганска Александр Махов ушел добровольцем на фронт и 14 месяцев защищал наше государство. После демобилизации продолжил журналистскую деятельность и регулярно ездил на фронт.
Александр Махов о войне / 24 канал
Работа в Антарктиде
В 2017 году Александр Махов отправился в Антарктиду вместе с 22-й экспедицией к станции Академик Вернадский.
Эта поездка – невероятная возможность для нашей съемочной группы, а значит и нашего зрителя, побывать в самом отдаленном уголке мира, где установлен украинский флаг. Мы чувствуем себя в какой-то степени космонавтами, отправляющимися в опасное путешествие. Опыт таких путешествий имеют единицы: когда это осознаешь, чувство ответственности зашкаливает,
– так описывал тогда свое будущее путешествие Махов.
В Антарктиде Махов вместе с оператором должен был провести 5 дней, а затем кораблем отправиться в Аргентину. Однако из-за неблагоприятных погодных условий пришлось завершить съемки после 2 дней и покинуть Антарктиду.
Александр Махов в Антарктиде / Фото пресс-службы канала "Украина"
Работал во время эвакуации из Уханя
Александр Махов, работавший на телеканалах "Украина" и "Дом", не боялся быть в центре событий. Например, в марте 2020 года был единственным журналистом на борту самолета, который эвакуировал украинцев из китайского города Ухань – центре вспышки пандемии коронавируса.
Журналист вместе с эвакуированными украинцами также ехал на автобусе в Новые Санжары, где им устроили не слишком "теплый прием" и забросали транспорт камнями.
Александр Махов во время эвакуации из Уханя / Фото из соцсетей журналиста
Журналист рассказывал об условиях проживания в Новых Санжарах, потому что был там вместе с эвакуированными и медиками.
Воевал с первых дней вторжения
Как ветеран АТО Александр 24 февраля пошел в военкомат, чтобы защищать наше государство. Александр защищал страну в рядах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Во время войны во всех своих сообщениях писал "Верьте в ВСУ".
Я ветеран и резервист, и я иду на войну. Настало время освободительной войны! Буду биться и убивать – сколько хватит сил. Служу украинскому народу,
– так в тот день написал Махов в фейсбуке.
На фронте Александр встретил свой 36-й день рождения. Будучи на фронте, не забывал о сыне и своей любимой – журналистке Анастасии Блищик. В перерыве между боями под Изюмом Махов сделал ей предложение в оригинальном стиле – обручального кольца не нашлось, поэтому пришлось предлагать кольцо от гранаты. Анастасия ответила на предложение согласием.
Александр Махов сделал предложение Анастасии Блищик: смотрите видео
Они оба часто публиковали отрывки из своих переписок. Александр успокаивал свою невесту, писал о том, что она и его сын – самые дорогие в его жизни люди. Он мечтал об общей с Анастасией дочери Еве и встретить 37-й день рождения на берегу Атлантического океана вместе с любимой.
Цитаты Александра Махова / 24 канал
К сожалению, война оборвала все планы и задумы Александра Махова. Он во многих интервью сказал, что хочет жить, но смерти не боится.
Возможно, это будет звучать самонадеянно, но мне уже не страшно. Если говорить о смерти, понятно, что я не хочу умирать, но на войне пришло понимание – ну ок. Смерть стала обыденностью, ты ее просто принимаешь и начинаешь делать какие-то элементарные вещи – носишь медальон смертника, пишешь кому-то посмертную записку, решаешь какие-то вопросы. Когда я осознал, что могу умереть, написал такую записку,
– сказал Махов в интервью изданию iPress .
На фронте погиб журналист Александр Махов: смотрите видео