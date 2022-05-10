Украинских журналистов отметили Пулитцеровской премией
Комитет Пулитцеровской премии решил сегодня присудить награду всем журналистам Украины. Об этом они объявили после объявления номинации, а затем написали на официальной странице в твиттере.
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За отвагу, выносливость и преданность правде,
– отметили в награде.
Во время оглашения решения подчеркнули, что Пулитцеровский комитет присуждает украинским журналистам особое отличие за их мужество, выдержку и преданность правдивому освещению событий во время безжалостного вторжения Владимира Путина в их страну и его пропагандистской войны в России.
Несмотря на бомбардировку, похищение, оккупацию и даже смерть своих коллег, они настойчиво пытаются показать точное отражение ужасной реальности, что делает честь Украине и журналистам всего мира, прошлого и настоящего.
– отметили во время награждения.
Премия принадлежит и тем журналистам, которых убили россияне
Журналист Андрей Цаплиенко написал в телеграме, что эта премия, прежде всего, присуждена коллегам журналистам, погибшим в этой войне.
Сегодня хоронили Александра Махова. На самом деле эта премия принадлежит ему и нашим коллегам, кого убили рашисты,
– написал Цаплиенко.
Он добавил, что коллеги-журналисты должны работать дальше. Честно. Качественно. Ради них. "Журналистская работа лучшая из всех возможных. Она так или иначе помогает изменить мир к лучшему".
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