Приятное для Украины известие сообщили организаторы премии Varkey Foundation в Нью-Йорке. Так, украинский студент Игорь Клименко получил не только престижную премию, но и немалое денежное вознаграждение.
Украинец получил Всемирную премию Global Student Prize
Украинец Игорь Клименко стал лучшим студентом мира по версии престижной Всемирной премии Global Student Prize. Он получил 100 000 долларов как студент, оказывающий наибольшее реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество в целом.
Чем занимается Клименко
Игорь Клименко учится на физико-математическом факультете в КПИ имени Игоря Сикорского. В 5-м классе, когда началась война в Украине, понял, что хочет помочь своей стране. Школьник начал разрабатывать роботов для разминирования. В 10 классе парень начал использовать квадрокоптеры и дроны в своих изобретениях. Последние два года активно работает над своим исследованием Quadcopter Mines Detector, которое успешно представляет на многочисленных конкурсах и выставках. Несмотря на войну, Игорь ежедневно продолжает учиться, чтобы получить качественное образование для восстановления Украины.
Как выбирали лучшего студента мира
При выборе лучших студентов Global Student Prize учитывает несколько факторов:
учебные достижения,
креативность,
инновационные подходы,
реальное влияние на своих сверстников,
сообщество и общество в целом.
В этом году жюри присудило премию украинцу. Что интересно, в состав которого уже второй год подряд входит и украинский педагог – основательница и глава ГС "Освіторія" Зоя Литвин.
У Игоря Клименко есть потенциал для внедрения положительных изменений на глобальном уровне. Его победа еще раз покажет миру, что Украина — это государство свободных, умных, непокоренных людей, драйверов развития даже во время войны. – подчеркнула Литвин.
К слову, всемирную студенческую премию Global Student Prize учредили компания Chegg.org в партнерстве с организацией Varkey Foundation. Премия была введена, чтобы освещать усилия необычных студентов во всем мире, которые меняют наш мир к лучшему. Global Student Prize – "дочка" Глобальной премии для учителей Global Teacher Prize.
Украинский математик Марина Вязовская получила медаль Филдса
Недавно Марина Вязовская – украинский математик – получила медаль Филдса. Ученой удалось решить задачу, над которой столетиями бились ученые со всего мира. Для математика медаль Филдса – уже девятая международная награда. Вязовская, к слову, стала второй женщиной в истории премии, получившей медаль.
Украинец Игорь Клименко стал лучшим студентом мира: смотрите видео