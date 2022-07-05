Церемония вручения прошла во время Международного математического конгресса в Хельсинки. Вязовская стала второй женщиной в истории премии, которая получила медаль.

К теме Украинских журналистов наградили Пулитцеровской премией

Для математика медаль Филдса – уже девятая международная награда.

Вязовская доказала, что решетка Е₈ является наиболее плотным способом упаковки одинаковых сфер в восьми измерениях. Кроме того, математик внесла вклад в решение связанных задач, а также задач по интерполяции в анализе Фурье.

Внимание! Медаль Филдса получают математики в возрасте до 40 лет. Раз в 4 года награду вручают за выдающиеся достижения в науке.

Вязовская о награде

Вязовская отметила, что медаль Филдса вручают молодым математикам, чтобы у них был стимул работать дальше.

Математик подчеркнула: математика – всегда вызов.

Я вообще не очень верю, что есть таланты. Для меня талант – это большая заинтересованность. Не то что ты можешь, например, дышать под водой. То есть не какие-либо способности, которых у других людей нет. Это скорее интерес к чему-то и возможность это делать долгое время,

– заявила Вязовская.

Она добавила, что когда человек может заниматься чем-то в течение длительного времени, через практику достигается сноровка. Именно поэтому на первом месте – интерес.

Заметьте – корреспондента 24 канала наградили орденом "За заслуги": смотрите видео