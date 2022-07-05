Церемония вручения прошла во время Международного математического конгресса в Хельсинки. Вязовская стала второй женщиной в истории премии, которая получила медаль.
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Для математика медаль Филдса – уже девятая международная награда.
Вязовская доказала, что решетка Е₈ является наиболее плотным способом упаковки одинаковых сфер в восьми измерениях. Кроме того, математик внесла вклад в решение связанных задач, а также задач по интерполяции в анализе Фурье.
Вязовская о награде
Вязовская отметила, что медаль Филдса вручают молодым математикам, чтобы у них был стимул работать дальше.
Математик подчеркнула: математика – всегда вызов.
Я вообще не очень верю, что есть таланты. Для меня талант – это большая заинтересованность. Не то что ты можешь, например, дышать под водой. То есть не какие-либо способности, которых у других людей нет. Это скорее интерес к чему-то и возможность это делать долгое время,
– заявила Вязовская.
Она добавила, что когда человек может заниматься чем-то в течение длительного времени, через практику достигается сноровка. Именно поэтому на первом месте – интерес.
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