Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Про такі плани повідомили представники відомства, коментуючи плани із залучення експертної підтримки міжнародної спільноти під час цифровізації української освіти.
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В Україні створюють Центр досконалості освітніх технологій
Завданням Центру буде оцінюватиме стану цифровізації української освіти та сприяння розробленню ефективних рішень.
Окрім того, у відомстві планують активніше співпрацювати з міжнародними партнерами в напрямку оновлення стратегії цифрової трансформації освіти з урахуванням сучасних викликів та технологічних трендів, зокрема штучного інтелекту та інклюзивності.
Ще одним напрямом роботи стане зміцнення міжнародного співробітництва для закриття нагальних освітніх потреб, зокрема через підтримку Коаліції девайсів.
Цікаво У Київському авіаційному інституті відкриють науковий парк
У Київському авіаційному інституті відкриють науковий парк
- Цьогоріч на базі Київського авіаційного інституту (КАІ) запрацює науковий парк.
- Він стане осередком для розроблення рішень у сферах deep tech, цивільних БПЛА, кібербезпеки, defenсe tech, штучного інтелекту, машинного навчання, матеріалознавства, роботизованих систем та інженерії.
- Науковий парк створюють за участю університету та українських компаній, зацікавлених у стимулюванні інновацій.
- У МОН кажуть, що ця ініціатива є важливим каталізатором необхідності та актуальності реформи наукових парків в Україні – Science City. Вона демонструє, що підтримка державно-приватного партнерства та створення умов для трансферу технологій є ключовими факторами для розвитку конкурентного наукомісткого ринку.