Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. О таких планах сообщили представители ведомства, комментируя планы по привлечению экспертной поддержки международного сообщества во время цифровизации украинского образования.
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В Украине создают Центр совершенства образовательных технологий
Задачей Центра будет оценивать состояние цифровизации украинского образования и содействие разработке эффективных решений.
Кроме того, в ведомстве планируют активнее сотрудничать с международными партнерами в направлении обновления стратегии цифровой трансформации образования с учетом современных вызовов и технологических трендов, в частности искусственного интеллекта и инклюзивности.
Еще одним направлением работы станет укрепление международного сотрудничества для закрытия насущных образовательных потребностей, в частности через поддержку Коалиции девайсов.
Интересно В Киевском авиационном институте откроют научный парк
В Киевском авиационном институте откроют научный парк
- В этом году на базе Киевского авиационного института (КАИ) заработает научный парк.
- Он станет центром для разработки решений в сферах deep tech, гражданских БПЛА, кибербезопасности, defenсe tech, искусственного интеллекта, машинного обучения, материаловедения, роботизированных систем и инженерии.
- Научный парк создают при участии университета и украинских компаний, заинтересованных в стимулировании инноваций.
- В МОН говорят, что эта инициатива является важным катализатором необходимости и актуальности реформы научных парков в Украине – Science City. Она демонстрирует, что поддержка государственно-частного партнерства и создание условий для трансфера технологий являются ключевыми факторами для развития конкурентного наукоемкого рынка.