Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. О таких планах сообщили представители ведомства, комментируя планы по привлечению экспертной поддержки международного сообщества во время цифровизации украинского образования.

Смотрите также МОН предлагает официально создать профессию "снайпер"

В Украине создают Центр совершенства образовательных технологий

Задачей Центра будет оценивать состояние цифровизации украинского образования и содействие разработке эффективных решений.

Кроме того, в ведомстве планируют активнее сотрудничать с международными партнерами в направлении обновления стратегии цифровой трансформации образования с учетом современных вызовов и технологических трендов, в частности искусственного интеллекта и инклюзивности.

Еще одним направлением работы станет укрепление международного сотрудничества для закрытия насущных образовательных потребностей, в частности через поддержку Коалиции девайсов.

Интересно В Киевском авиационном институте откроют научный парк

В Киевском авиационном институте откроют научный парк