Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН. Согласно стандарту для первичной подготовки снайперов максимальное количество часов обучения составляет 1152.

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МОН предлагает обсудить создание профессии "снайпер"

Все же количество часов для каждого отдельного результата будет определять образовательная программа учебного заведения. Основными компетенциями снайперов должны быть следующие:

грамотность;

математическая компетентность;

личностная, социальная компетентность и умение учиться;

гражданская компетентность.

Для получения квалификации "Снайпер-инструктор" надо будет получить 8 уровень обучения. Его рабочий план – не более 180 часов.

Программа предусматривает также наличие профильной квалификации снайпера и стажа работы по профессии не менее двух лет.

Учебные заведения, которые будут готовить специалистов, будут разрабатывать самостоятельно рабочие учебные планы. Предложенный проект также предусматривает подготовку учебных планов для специалистов предприятиями, учреждениями и организациями. Однако все учебные планы должны быть согласованы с работодателями, учебно (научно) - методическими центрами профессионально-технического образования и утверждены органами управления образованием.

После обучения специалисты должны уметь безопасно обращаться с соответствующим комплектом оружия, иметь необходимые умения и навыки работы в команде, уметь противодействовать противнику и тому подобное.

Среди оборудования, которое должно обеспечить учебное заведение, кроме снайперского снаряжения, – квадрокоптер, тепловизор, бароскоп, метеостанция, прибор ночного видения и прочее.

Замечания и предложения к указанному проекту стандарта принимаются до 13 февраля 2025 года на электронный адрес: nataliia.samoilenko@mon.gov.ua. Контактное лицо для предоставления консультаций: Наталья Самойленко.