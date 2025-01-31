Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН. Відповідно до стандарту для первинної підготовки снайперів максимальна кількість годин навчання становить 1152.

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Все ж кількість годин для кожного окремого результату визначатиме освітня програма закладу освіти. Основними компетенціями снайперів мають бути такі:

грамотність;

математична компетентність;

особистісна, соціальна компетентність та вміння вчитися;

громадянська компетентність.

Для отримання кваліфікації "Снайпер-інструктор" треба буде здобути 8 рівень навчання. Його робочий план – не більше ніж 180 годин.

Програма передбачає також наявність профільної кваліфікації снайпера та стажу роботи за професією не менше двох років.

Заклади освіти, які готуватимуть фахівців, розроблятимуть самостійно робочі навчальні плани. Запропонований проєкт також передбачає підготовку навчальних планів для спеціалістів підприємствами, установами та організаціями. Однак усі навчальні плани мають бути погоджені з роботодавцями, навчально (науково)- методичними центрами професійно-технічної освіти та затверджені органами управління освітою.

Після навчання фахівці мають вміти безпечно поводитися з відповідним комплектом зброї, мати необхідні вміння та навички роботи у команді, вміти протидіяти противнику тощо.

Серед обладнання, яке має забезпечити заклад освіти, крім снайперського спорядження, – квадрокоптер, тепловізор, бароскоп, метеостанція, прилад нічного бачення та інше.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту стандарту приймають до 13 лютого 2025 року на електронну адресу: nataliia.samoilenko@mon.gov.ua. Контактна особа для надання консультацій: Наталія Самойленко.