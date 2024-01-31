Деньги и оружие для сепаратистов на Донбассе от России: суд в Гааге огласил исторический приговор

31 января Международный суд ООН огласил приговор по иску Украины против России о финансировании сепаратистов на Донбассе в 2014 году. Какое решение приняли в Гааге, читайте далее.

В Гааге зачитали окончательное решение по жалобе Украины против России. Суд признал, что страна – агрессорка нарушила некоторые части Конвенции ООН о предотвращении финансирования терроризма.

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Какое решение принял суд

Так, Международный суд ООН заявил, что Россия виновата, потому что не расследовала финансовую поддержку сепаратистов на востоке Украины в 2014 году.

В то же время, суд не назначил компенсацию, на чем настаивала украинская сторона. Кроме того, он отказался принять конкретное решение по вероятной ответственности России за сбитие Boeing под Донецком 17 июля 2014-го, о чем также просил Киев.

: 17 июля 2014 года, в небе над Донбассом оккупанты сбили самолет "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines. В 2022 году в Нидерландах суд по делу сбития самолета рейса MH17 присудил пожизненное заключение Игорю Гиркину, генералу, а на время сбития самолета полковнику ГРУ генштаба вооруженных сил России, главе "ГРУ ДНР" Сергею Дубинскому и гражданину Украины Леониду Харченку.

Напомним, ск против России Украина подала еще в 2017 году. В нем она обвиняла страну – агрессорку в финансировании, а также поставке оружия сепаратистм на Донбассе. Также Киев заявлял об ущемлении прав крымских татар на территории временного оккупированного Крыма.

Среди российских преступлений, упоминаемых по делу, избиение малазийского Boeing, повлекшее гибель почти 300 человек, а также расстрел автобуса в Волновахе.

: Расстрел пассажирского автобуса в Волновахе произошел 13 января 2015 года. Тогда российские оккупанты из системы "ГРАД" расстреляли блокпост украинских военных в Бугасе близ Волновахи. Враг выпустил более 40 снарядов. Один из них разорвался рядом с пассажирским автобусом "Златоустовка-Донецк", перевозившим гражданских. Погибли 12 пассажиров, 18 были травмированы.

Всего доказательства виновности России насчитывали 17 тысяч страниц. Дело рассматривать несколько лет. Сегодня суд вынес финальный приговор, не подлежащий апелляции.