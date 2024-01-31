Гроші і зброя для сепаратистів на Донбасі від Росії: суд у Гаазі оголосив історичний вирок

31 січня Міжнародний суд ООН оголосив вирок за позовом України проти Росії щодо фінансування сепаратистів на Донбасі у 2014 році. Яке рішення ухвалили в Гаазі, читайте далі.

У Гаазі зачитали остаточне рішення у скарзі України проти Росії. Суд визнав, що країна – агресорка порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму.

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Яке рішення ухвалив суд

Так, Міжнародний суд ООН заявив, що Росія винна, бо не розслідувала фінансову підтримку сепаратистів на сході України у 2014.

Варто зазначити, що це єдиний пункт у частині звинувачень, висунутих Україною, який суд задовольнив. Більшу частину частину звинувачень Києва на адресу Москви він визнав необгрунтованою.

Так, зокрема, суд вирішив, що під фінансування тероризму не підпадає постачання бойовикам військової техніки та зброї.

Крім того, він заявив, що не має достатньо доказів, аби вирішити, чи справді сепаратистів на Донбасі можна вважати терористами.

Водночас суд вирішив, що російські правоохоронці в Криму могли частково порушувати права кримських татарів. Однак він не впевнений, у тому, що українці і татари на окупованому півострові зазнавали переслідувань на основі походження. Ці дії російської влади, ймовірніше, мали політичне підгрунття. Також заборону меджлісу кримськотатарського народу у Гаазі відмовилися визнати за расову дискримінацію.

Крім того, суд не призначив компенсацію, на чому наполягала українська сторона. Також він не ухвалив конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності Росії за збиття Boeing під Донецьком 17 липня 2014-му, про що також просив Київ.

У чому суть справи

: 17 липня 2014 року, у небі над Донбасом окупанти збили літак "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines. У 2022 році у Нідерландах суд у справі збиття літака рейсу MH17 присудив довічне ув'язнення Ігорю Гіркіну, генералу, а на час збиття літака полковнику ГРУ генштабу збройних сил Росії, главі "ГРУ ДНР" Сергію Дубинському та громадянину України Леоніду Харченку.

Нагадаємо, що позов проти Росії Україна подала ще у 2017 році. У ньому вона звинувачувала країну – агресорку у фінансуванні, а також постачанні зброї сепаратистам на Донбасі. Також Київ заявляв про утиски прав кримських татар на території тимчасового окупованого Криму.

Серед російських злочинів, які згадуються у справі, збиття малазійського Boeing, що спричинило загибель майже 300 людей, а також розстріл автобусу у Волновасі.

: Розстріл пасажирського автобусу у Волновасі стався 13 січня 2015 року. Тоді російські окупанти з системи "ГРАД" розстріляли блокпост українських військових у Бугасі поблизу Волновахи. Ворог випустив понад 40 снарядів. Один з них розірвався поруч з пасажирським автобусом "Златоустівка-Донецьк", який перевозив цивільних. Загинули 12 пасажирів, 18 були травмовані.

Загалом докази винуватості Росії налічували 17 тисяч сторінок. Справу розглядати кілька років. Сьогодні суд виніс фінальний вирок, який не підлягає апеляції.