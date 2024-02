Свет победит тьму: к годовщине российского вторжения в мире состоятся международные акции

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в разных странах мира состоится международная кампания "Свет победит тьму". В ней примут участие тысячи украинцев, живущих за рубежом.

Глобальная кампания в поддержку нашей страны состоится в более, чем 100 городах мира. Организаторы акций имеют целью подчеркнуть, как важно не терять веру в Украину.

"Верьте в Украину"

Международная кампания приурочена к печальной для Украины дате – 24 февраля – 2 лет от начала полномасштабного вторжения России. Организаторы отметили, что лозунг этих мероприятий – "Верьте в Украину! Действуйте ради демократии!" ("Believe in Ukraine! Act for Democracy!"). Цель кампании – подчеркнуть важность не терять веру в Украину, необходимости укрепления ее поддержки, в частности военно-технической, усиления санкций против России, конфискации ее замороженных активов и их передачи нашему государству с целью обеспечения победы Украины в войне за собственную независимость и восстановления территориальной целостности, в войне за сохранение господства демократии в мире, в войне света против тьмы.

24 и 25 февраля состоятся манифестации и митинги, которые напомнят миру, что уже 2 года продолжается ничем не спровоцированная полномасштабная агрессия России против Украины, 10 лет продолжается кровопролитная война, развязанная Путиным. Организаторами на местах выступают активисты украинских общин и диаспоры. Соорганизаторы акций и координаторы кампании – общественное объединение Communities Army of Ukraine в партнерстве с сообществом KLYCH (США), при поддержке ОО ICUV.

Организаторы отмечают, что "желто-голубой свет" должен победить, а московско-путинская тьма – потерпеть поражение. Во время демонстраций митингующие планируют использовать сине-желтые фонарики и свечи, воспроизводя таким образом символический смысл, заложенный в название указанной кампании. В некоторых городах планируется создать флешмоб "живая карта Украины" из участников акций, которые будут держать в руках включенные фонарики.

Вдохновением для лозунга глобальных акций в поддержку Украины во вторую годовщину полномасштабного вторжения стала фраза, которую президент Украины Владимир Зеленский произнес в Европейском парламенте: "Жизнь победит смерть, а свет – тьму" ("Life will win over death, and light will win over darkness"). К слову, американский журнал Time разместил эту цитату на флаге Украины на своей обложке.

В каких городах состоится кампания

Перечень городов еще может расшириться, однако пока известно, что кампания состоится в таких странах и городах:

Австралия – Сидней, Канберра, 24 февраля;

Австрия – Вена, Зальцбург, 24 февраля;

Бельгия – Брюссель, 24 февраля;

Хорватия – Загреб, 25 февраля;

Кипр – Лимасол, Ларнака, Никосия 24 февраля

Чехия – Брно, Прага, 24 февраля;

Дания – Копенгаген, Орхус, Ольборг, Вайле, Выборг 24 февраля;

Финляндия – Хельсинки, Пори 24 февраля;

Франция – Дижон, Гренобль, Лион, Нант, Париж, Сен-Рафаэль, Сен-Назер, Страсбург, Руан, Валанс – 24 февраля; Коголен – 25 февраля;

Грузия – Батуми, Тбилиси, 24 февраля;

Германия – Аахен, Аугсбург, Дортмунд, Фрайбург, Франкфурт, Геттинген, Гамбург, Гальберштадт, Гайльбронн, Йена, Констанц, Лейпциг, Мангайм, Мюнстер, Мюнхен, Нюрнберг, Ольденбург, Оснабрюк, Регенсбург, Штутгарт, 24 февраля;

Греция – Афины, Салоники, 24 февраля;

Венгрия – Будапешт, Сомбатхей, Залаэгерсег, Бекешчаба, Ньиредьгаза 24 февраля;

Ирландия – Дублин, Атлон 24 февраля

Италия – Брешия, Милан, Турин, Рим, Козенца, Павия – 24 февраля; Венеция – 25 февраля;

Литва – Вильнюс, Шяуляй, 24 февраля;

Мексика – Мехико, 24 февраля;

Норвегия – Осло - 24 февраля;

Польша – Краков, Люблин, Жешув, Эльк – 24 февраля;

Португалия – Лиссабон, Коимбра 24 февраля;

Румыния – Бухарест, 24 февраля;

Словакия – Братислава, 24 февраля;

Словения – Любляна, 24 февраля;

Испания – Аликанте, Барселона, Малага, Валенсия, 24 февраля;

Швеция – Лунд, Линчепинг, Стокгольм, 24 февраля;

Швейцария – Берн, Женева, Цюрих, Винтертур 24 февраля;

Турция – Стамбул, 24 февраля;

Соединенное Королевство – Лондон – 24 февраля;

США – Гантсвилл, Флегстафф, Финикс, Лос-Анджелес (22 февраля), Дейна-Пойнт, Сан-Франциско, Сан Диего, Сакраменто, Станфорд (23 февраля), Денвер, Вашингтон, Гейнсвилл, Вест-Палм-Бич, Атланта, Гонолулу, Давенпорт, Новый Орлеан, Бостон, Детройт, Грэнд-Репидс, Минеаполис, Канзас Сити, Сент-Луис, Принстон, Альбукерке, Бингемтон, Нью-Йорк, Буфало, Шарлотт, Роли, Цинциннати, Колумбус, Бенд, Портленд, Гаррисберг, Филадельфия, Питсбург, Гринвилл, Колумбия, Рапид-Сити, Джонсон-Сити, Ноксвилл, Мемфис, Аустин, Нашвилл, Хьюстон, Сан Антонио, Солт-Лейк-Сити, Роанок, Вирджиния-Бич, Братлборо, Сиэтл, Моргантаун, Грин-Бэй, Мэдисон, Милвоки

Черногория, Цетине – 24 февраля.

Полный интерактивный перечень городов-участников можно посмотреть по ссылке . Чтобы присоединиться к кампании как организатор, нужно заполнить анкету