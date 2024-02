Світло переможе темряву: до річниці російського вторгнення у світі відбудуться міжнародні акції

У другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну у різних країнах світу відбудеться міжнародна кампанія "Світло переможе темряву". У ній візьмуть участь тисячі українців, які живуть за кордоном.

Глобальна кампанія на підтримку нашої країни відбудеться у більше, ніж 100 містах світу. Організатори акцій мають на меті наголосити, як важливо не втрачати віру в Україну.

"Вірте в Україну"

Міжнародна кампанія присвячена до сумної для України дати – 24 лютого – 2 років від початку повномасштабного вторгнення Росії. Організатори наголосили, що лозунг цих заходів – "Вірте в Україну! Дійте заради демократії!" ("Believe in Ukraine! Act for Democracy!"). Мета кампанії – наголосити на важливості не втрачати віру в Україну, необхідності зміцнення її підтримки, зокрема військово-технічної, посилення санкцій проти Росії, конфіскації її заморожених активів та їх передачі нашій державі з метою забезпечення перемоги України у війні за власну незалежність та відновлення територіальної цілісності, у війні за збереження панування демократії у світі, у війні світла проти темряви.

24 та 25 лютого відбудуться маніфестації та мітинги, які нагадають світу, що вже 2 роки триває нічим не спровокована повномасштабна агресія Росії проти України, 10 років триває кровопролитна війна, розв'язана Путіним. Організаторами на місцях виступають активісти українських громад та діаспори. Співорганізатори акцій і координатори кампанії – громадське об'єднання Communities Army of Ukraine у партнерстві зі спільнотою KLYCH (США), за підтримки ГО ICUV.

Організатори наголошують, що "жовто-блакитне світло" має перемогти, а московсько-путінська темрява – зазнати поразки. Під час демонстрацій мітингарі планують використовувати синьо-жовті ліхтарики та свічки, відтворюючи таким чином символічний сенс, закладений у назву зазначеної кампанії. У деяких містах планується створити флешмоб "жива мапа України" з учасників акцій, які триматимуть у руках увімкнені ліхтарики.

Натхненням для гасла глобальних акцій на підтримку України у другу річницю повномасштабного вторгнення стала фраза, яку президент України Володимир Зеленський виголосив у Європейському Парламенті: "Життя переможе смерть, а світло – темряву" ("Life will win over death, and light will win over darkness"). До слова, американський журнал Time розмістив цю цитату на прапорі України на своїй обкладинці.

У яких містах відбудеться кампанія

Перелік міст ще може розширитися, однак наразі відомо, що кампанія відбудеться у таких країнах та містах:

Австралія – Сідней, Канберра, 24 лютого;

Австрія – Відень, Зальцбург, 24 лютого;

Бельгія – Брюссель, 24 лютого;

Хорватія – Загреб, 25 лютого;

Кіпр – Лімасол, Ларнака, Нікосія 24 лютого

Чехія – Брно, Прага, 24 лютого;

Данія – Копенгаген, Орхус, Ольборг, Вайле, Виборг 24 лютого;

Фінляндія – Гельсінкі, Порі 24 лютого;

Франція – Діжон, Гренобль, Ліон, Нант, Париж, Сен-Рафаель, Сен-Назер, Страсбург, Руан, Валанс – 24 лютого; Коголен – 25 лютого;

Грузія – Батумі, Тбілісі, 24 лютого;

Німеччина – Аахен, Аугсбург, Дортмунд, Фрайбург, Франкфурт, Ґеттінґен, Гамбург, Гальберштадт, Гайльбронн, Єна, Констанц, Лейпциг, Мангайм, Мюнстер, Мюнхен, Нюрнберг, Ольденбург, Оснабрюк, Регенсбург, Штутгарт, 24 лютого;

Греція – Афіни, Салоніки, 24 лютого;

Угорщина – Будапешт, Сомбатхей, Залаегерсег, Бекешчаба, Ньїредьгаза 24 лютого;

Ірландія – Дублін, Атлон 24 лютого

Італія – Брешія, Мілан, Турин, Рим, Козенца, Павія – 24 лютого; Венеція – 25 лютого;

Литва – Вільнюс, Шяуляй, 24 лютого;

Мексика – Мехіко, 24 лютого;

Норвегія – Осло - 24 лютого;

Польща – Краків, Люблін, Ряшів, Ельк – 24 лютого;

Португалія – Лісабон, Коїмбра 24 лютого;

Румунія – Бухарест, 24 лютого;

Словаччина – Братислава, 24 лютого;

Словенія – Любляна, 24 лютого;

Іспанія – Аліканте, Барселона, Малага, Валенсія, 24 лютого;

Швеція – Лунд, Лінчепінг, Стокгольм, 24 лютого;

Швейцарія – Берн, Женева, Цюрих, Вінтертур 24 лютого;

Туреччина – Стамбул, 24 лютого;

Сполучене Королівство – Лондон – 24 лютого;

США – Гантсвілл, Флегстафф, Фінікс, Лос Анджелес (22 лютого), Дейна-Пойнт, Сан Франциско, Сан Дієго, Сакраменто, Станфорд (23 лютого), Денвер, Вашінгтон, Гейнсвілл, Вест-Палм-Біч, Атланта, Гонолулу, Давенпорт, Новий Орлеан, Бостон, Детройт, Гренд-Репідс, Мінеаполіс, Канзас Сіті, Сент-Луїс, Прінстон, Альбукерке, Бінгемтон, Нью-Йорк, Буфало, Шарлотт, Ролі, Цинциннаті, Колумбус, Бенд, Портленд, Гаррісберг, Філадельфія, Пітсбург, Грінвілл, Колумбія, Рапід-Сіті, Джонсон-Сіті, Ноксвілл, Мемфіс, Аустін, Нашвілл, Хюстон, Сан Антоніо, Солт-Лейк-Сіті, Роанок, Вірджинія-Біч, Братлборо, Сієтл, Моргантаун, Грін-Бей, Медісон, Мілвокі

Чорногорія, Цетинє – 24 лютого.

Повний інтерактивний перелік міст-учасників можна переглянути за посиланням . Щоб приєднатись до кампанії як організатор, потрібно заповнити анкету