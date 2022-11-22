Самой молодой жертве сексуального насилия со стороны россиян – 4 года, самой старшей – 85

Российские военные пытают и насилуют украинцев. Для оккупантов не важен ни пол, ни возраст жертвы.

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине ООН подтвердила случаи сексуального насилия российскими военнослужащими. Об этом во время выступления на Генеральной Ассамблее ENNHRI рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает 24 канал.

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В Херсоне обнаружили "детскую" пыточную

Среди 5 камер в херсонской пыточной, через которую прошли тысячи человек, была и "детская". Так ее называли россияне, удерживавшие там несовершеннолетних детей.

Вам не послышалось. Российские военные держат в заложниках и пытают детей, чтобы сломить украинское сопротивление, чтобы давить на родителей, поддерживающих Единую Украину, чтобы отбирать имущество у украинских бизнесменов в обмен на детей. Мы это знаем и хотим, чтобы об этом знал мир,

– рассказал Дмитрий Лубинец.

Он добавил, что самой молодой жертве сексуального насилия россиян было всего 4 года. Самой старшей жертве было 85. Это установленные жертвы российских военнослужащих. Кроме этого, украинские дети становятся свидетелями изнасилования родителей российским военными. Такие действия также приравниваются к пыткам.

Сколько детей депортировали оккупанты

Согласно официальной информации ювенальных прокуроров Украины, по состоянию на сегодняшний день от рук российских захватчиков погибли по меньшей мере 437 детей. Из них 84 – в возрасте до 6 лет. Еще более 839 детей получили ранения. Дети остаются без конечностей.

В настоящее время Украина владеет верифицированной информацией о 10 570 детях, депортированных в Россию. Украинской стороне удалось вернуть 103 ребенка. Лубинец заверил, что над этой сверхсложной задачей работают каждый день.