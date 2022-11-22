Наймолодшій жертві сексуального насильства з боку росіян – 4 роки, найстаршій – 85

Російські військові катують та ґвалтують українців. Для окупантів неважливий ні стать, ні вік жертви.

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні ООН підтвердила випадки сексуального насильства російськими військовослужбовцями. Про це під час виступу на Генеральній Асамблеї ENNHRI розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє 24 канал.

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У Херсоні виявили "дитячу" катівню

Серед 5 камер у херсонській катівні, через яку пройшли тисячі людей, була і "дитяча". Так її називали росіяни, які утримували там неповнолітніх дітей.

Вам не почулось. Російські військові тримають в заручниках і катують дітей, щоб зламати український спротив, щоб тиснути на батьків, які підтримують Єдину Україну, щоб відбирати майно в українських бізнесменів в обмін на дітей. Ми це знаємо і хочемо, щоб про це знав світ,

– розповів Дмитро Лубінець.

Він додав, що наймолодша жертва сексуального насильства росіян мала всього лиш 4 роки. Найстаршій жертві було 85. Це встановлені жертви російських військовослужбовців. Крім цього, українські діти стають свідками зґвалтування своїх батьків російськими військовими. Такі дії також прирівнюються до катувань.

Скільки дітей депортували окупанти

Згідно з офіційною інформацією ювенальних прокурорів України, станом на сьогодні від рук російських загарбників загинули щонайменше 437 дітей. З них 84 – у віці до 6 років. Ще понад 839 дітей отримали поранення. Діти залишаються без кінцівок.

Наразі Україна володіє верифікованою інформацією про 10 570 дітей, депортованих до Росії. Українській стороні вдалось повернути 103 дитини. Лубінець запевнив, що над цією надскладною задачею працюють щодня.