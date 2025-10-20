Очередной удар по энергосистеме, ВСУ отражают атаки врага: хронология 1335 дня войны
Украина уже 1335 дней дает отпор российской агрессии, ежедневно сдерживая врага на передовой. В то же время враг не прекращает атак по мирным городам и пытается разрушить энергетическую систему страны.
О главных событиях 19 октября – от боев на передовой до заявлений мировых политиков и важных решений внутри страны – читайте в материале 24 Канала.
Что происходит 20 октября?
Дональд Трамп заявил, что стороны должны остановиться на тех линиях, где они находятся сейчас, на линиях боя. Все остальное очень сложно согласовывать. Если начинать говорить: "вы берете это, мы берем то", – там так много разных вариантов, Он добавил, что сейчас Донбасс уже разделен, и Россия контролирует около 78% территории. По словам Трампа, стороны могут договориться о дальнейшем урегулировании позже. В 00:22 энергетики сообщили, об очередном попадании в энергообъект в Нежинском районе. Из-за этого на тот момент без света остались еще 28 тысяч потребителей. К сожалению, в 01:33 там заявили о еще одной атаке на энергообъект в Нежинском районе. Еще 2700 абонентов остались без энергоснабжения. Сейчас энергетики усиленно ликвидируют последствия атак, но повреждения очень масштабные. О подозрительных дронах над аэропортом сообщили несколько человек, в частности его сотрудники и служба безопасности. Их якобы фиксировали полчаса примерно в 22:00 по местному времени, а потом еще полчаса в 23:00. Впрочем, полиция впоследствии заявила, что не обнаружила никаких дронов или подозрительных людей в районе аэропорта.
