20 октября, 06:28
Очередной удар по энергосистеме, ВСУ отражают атаки врага: хронология 1335 дня войны

Полина Буянова

Украина уже 1335 дней дает отпор российской агрессии, ежедневно сдерживая врага на передовой. В то же время враг не прекращает атак по мирным городам и пытается разрушить энергетическую систему страны.

О главных событиях 19 октября – от боев на передовой до заявлений мировых политиков и важных решений внутри страны – читайте в материале 24 Канала.

Что происходит 20 октября?

 

06:18, 20 октября

Трамп призвал Россию и Украину остановиться "прямо сейчас"

Дональд Трамп заявил, что стороны должны остановиться на тех линиях, где они находятся сейчас, на линиях боя.

Все остальное очень сложно согласовывать. Если начинать говорить: "вы берете это, мы берем то", – там так много разных вариантов,
– отметил президент США.

Он добавил, что сейчас Донбасс уже разделен, и Россия контролирует около 78% территории. По словам Трампа, стороны могут договориться о дальнейшем урегулировании позже.

06:16, 20 октября

Россия атаковала энергосистему Черниговщины

В 00:22 энергетики сообщили, об очередном попадании в энергообъект в Нежинском районе. Из-за этого на тот момент без света остались еще 28 тысяч потребителей.

К сожалению, в 01:33 там заявили о еще одной атаке на энергообъект в Нежинском районе. Еще 2700 абонентов остались без энергоснабжения.

Сейчас энергетики усиленно ликвидируют последствия атак, но повреждения очень масштабные.

06:13, 20 октября

Аэропорт Мюнхена снова закрывали из-за неизвестных дронов

О подозрительных дронах над аэропортом сообщили несколько человек, в частности его сотрудники и служба безопасности. Их якобы фиксировали полчаса примерно в 22:00 по местному времени, а потом еще полчаса в 23:00.

Впрочем, полиция впоследствии заявила, что не обнаружила никаких дронов или подозрительных людей в районе аэропорта.

 