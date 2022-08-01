Хочешь мира – готовься к войне: Польша придумала, как отбить подлые выходки путина

Республика Польша безумными темпами укрепляет свою безопасность. И это неудивительно. Ведь у ее границы развернулись масштабные боевые действия, свидетелями которых Европа не была со времен Второй мировой войны. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Поляки хорошо отдают себе отчет, что такое быть жертвами захватнических действий чужеземных народов, так как сами неоднократно страдали от разного рода вторжений и оккупаций. Поэтому полномасштабная агрессия российской федерации против Украины очень остро воспринимается польским обществом и заставила Варшаву ускорить усиление польской армии, о чем свидетельствуют состоявшиеся в последнее время закупки.

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Польша давно все поняла

Однако правильные решения были приняты в Польше задолго до начала Великой войны. Главным толчком для чего стали оккупация россией Крыма и срежиссированный москвой конфликт на Донбассе.

Так, еще в 2016 году поляки начали делать закупки передовых видов вооружений, среди которых ЗРК Patriot, самолеты F-35, РСЗО HIMARS, танки Abrams и т.д. Благодаря этому время ожидания боевой техники подходит к концу и поставки должны состояться уже в ближайшее время, из-за чего, по словам заместителя министра обороны Марчина Очепы, Польша находится в "намного лучшем положении, чем страны, которые только начали вооружаться".

Впрочем, по словам замминистра, хотя сегодня поляки могут чувствовать себя в безопасности, не исключено, что россия может напасть в будущем. И даже указал ситуацию, при которой может произойти такое нападение.

россия нападет на нас только тогда, когда почувствует слабость, когда почувствует, что не все станут на коллективную защиту. россия нанесет удар, если на Западе погаснет энтузиазм по созданию собственного оборонного потенциала, если элита Западной Европы снова впадет в обман,

– объяснил Очепа.

Отмечает подобное и глава оборонного ведомства Мариуш Блащак, который в одном из последних интервью заявил, что Войско Польское должно быть настолько многочисленным и сильным, чтобы само его существование отпугивало агрессора, ведь кремлевцы нападают только тогда, когда видят слабость. И подчеркнул, что среди европейских стран НАТО в Польше будут самые сильные сухопутные войска.

В Польше решили не медлить и подготовиться к возможной агрессии россии / Фото Офис Президента Украины

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Польша полагается только на свои силы

Действительно, несмотря на то, что Польша является одной из стран-членов Альянса, она, прежде всего, полагается на собственные оборонные возможности.

Именно поэтому в этом году официальная Варшава подписала соглашение о покупке у США 250 танков Abrams самой современной версии, а также контракт на покупку 116 б/у, но все еще очень эффективных Abrams на льготных условиях. Ведь боевая ценность Abrams как минимум в два, а то и втрое выше, чем у танков Т-72.

Более того, 27 июля министр Блащак утвердил три рамочных соглашения с компаниями из Республики Корея. Они предполагают закупку танков K2 Black Panther, гаубиц K9 Thunder и самолетов FA-50 вместе с пакетами запчастей, обучением солдат и сопутствующей техникой.

Каждый контракт разбит на два этапа: сначала произойдет относительно быстрая поставка меньшей партии оружия в той конфигурации, в которой она выпускается в настоящее время; затем – гораздо больше заказа в сочетании с конструктивными изменениями в соответствии с польскими требованиями.

Следует отметить, что Министерство национальной обороны Польши ни слова не обмолвилось о том, сколько государство потратит средств на южнокорейское вооружение. Однако СМИ говорят об астрономической сумме в 14 миллиардов долларов.

Таким образом, далекая Южная Корея – страна, с которой в Польше до сих пор было минимум военного сотрудничества – становится в этом контексте одним из важнейших партнеров Варшавы и перескакивает на второе место в списке поставщиков вооружений, уступая только США.

И действительно, соглашение с Сеулом на фоне Ringtausch – кризиса по линии "Варшава – Берлин", когда Польша открыто обвинила Германию в невыполнении своих обязательств, а министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что предложение федерального канцлера Олафа Шольца – замена советских танков на современные машины немецкого производства – была "просто пропагандистской операцией" (достаточно важная тема, заслуживающая отдельного внимания) – выглядит достаточно хорошей альтернативой.

Как видно, указанное требует огромных финансовых ресурсов. Однако польское правительство это предусмотрело, разработав отдельную смету.

Так, Министерство национальной обороны согласовало с Министерством финансов Фонд поддержки вооруженных сил – финансовый план на 2022 и 2023 годы, который в этом году должен составить около 20 миллиардов злотых, а в следующем году – около 49 миллиардов злотых. Фонд является одним из элементов закона "Об обороне отечества", основные цели которого: увеличение оборонного бюджета, увеличение численности Войска Польского, восстановление резервной системы и увеличение возможностей подготовки солдат.

Впрочем, несмотря на такой оптимизм, многое еще предстоит сделать. И речь идет не только о расширении армии и ее дальнейшем перевооружении, но и о работе над стойкостью всех граждан.

Должны работать над стойкостью общества и институтов к кибератакам, иностранным агентам или дезинформации,

– отметил заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа.

В Польше давно поняли, что от путина можно ожидать чего угодно / Фото Getty Images

Высокопоставленный чиновник также подчеркнул, насколько важным для безопасности Польши является размещение постоянного командования 5-го корпуса Сухопутных войск США в Познани. Ведь, по его словам, приезд американских офицеров и генералов должен не только поближе познакомить с Польшей и ее реалиями, но и стать залогом безопасности этой страны.

"Это прочно вовлекает американцев в наш регион. Они не смогут позволить себе оставить без ответа атаку на страну, где дислоцируются их командиры", – поделился соображениями Очепа.

Собственно, 30 июля в Познани состоялась церемония предоставления передовому командованию 5-го корпуса США характерного названия "Camp Kościuszko" (генерал Тадеуш Костюшко – общий герой-борец за независимость Польши и Америки), в которой приняли участие министр национальной обороны Блащак и представители США. Кроме того, подчеркнули, что задачей польского военного руководства является укрепление отношений путем построения оперативной совместимости между вооруженными силами обеих стран.

Таким образом, можно констатировать, что Республика Польша достаточно тщательно готовится к разного рода сценариям, четко придерживаясь древнеримского принципа, заложенного в латинском крылатом выражении: "Si vis pacem, para bellum" – "Если хочешь мира, готовься к войне". В условиях крайне агрессивной политики кремля это, пожалуй, лучший способ сделать невозможным военное нападение со стороны северо-восточного соседа.

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