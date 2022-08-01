У россии нет сил на новую войну

На войну Сербии с ЕС у россии почти нет свободных ресурсов. Очередное безрезультатное распыление сил.

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Это как напасть на Украину по всему фронту, а затем убегать из-под Киева. Война с мусульманами Косово обострит отношения россии с Турцией. Турецкое общество очень чувствительно к нападению на косовских мусульман и правительство Эрдогана будет жестко реагировать.

Третья мировая ничего не меняет для нас. Мы как воевали с россией, так и продолжим. Но она все меняет для россии. Она будет воевать не только с нами, но и с НАТО.

Так что вперед, тупые твари! Больше треша, больше огня! Разжигайте этот пожар и сдохните в нем.

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"Русский мир" уже проиграл

Отличительная черта "русского мира" – они ссыкуны. Там, где можно получить по морде, "русский мер" моментально совершает "жесты доброй воли". Война на Балканах отменяется. Сербия наложила в штанишки.

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