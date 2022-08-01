росія не має сил на нову війну

На війну Сербії з ЄС у росії майже немає вільних ресурсів. Чергове безрезультатне розпорошення сил.

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Це як напасти на Україну по всьому фронту, а потім тікати з-під Києва. Війна з мусульманами Косова загострить відносини росії з Туреччиною. Турецьке суспільство дуже чутливе до нападу на косовських мусульман і уряд Ердогана буде реагувати жорстко.

Третя світова нічого не міняє для нас. Ми як воювали з росією, так і продовжимо. Але вона все змінює для росії. Бо вона буде воювати не тільки з нами, а й з НАТО.

Тож вперед, тупі тварюки! Більше трешу, більше вогню! Розпалюйте цю пожежу і здохніть в ній.

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"Русскій мір" уже програв

Визначальна риса "русского міра" – вони сцикуни. Там, де можна отримати по писку, "русскій мір" моментально вчиняє "жести доброї волі". Війна на Балканах відміняється. Сербія наклала в штанці.

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