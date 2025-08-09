03:38, 09 августа

В ночь на 9 августа дроны атаковали Харьковскую область, в частности Чугуевскую и Балаклейскую громады.

В Балаклейской громаде дроны ударили по центральной части города. Есть попадание в частное домовладение и нежилое здание, возник пожар.

Также два человека пострадали.