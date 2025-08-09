Трамп назвал дату и место встречи с Путиным: хронология 1263 дня войны
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1263 дня. Силы обороны продолжают удерживать позиции на фронте и наносить оккупационным войскам значительные потери.
О главных событиях суток, ситуацию на фронте, последствия обстрелов, потери России, продвижение украинских защитников и достижения на международной арене – читайте в хронологии 24 Канала.
В Чугуеве и Балаклее прогремела серия взрывов
В ночь на 9 августа дроны атаковали Харьковскую область, в частности Чугуевскую и Балаклейскую громады.
В Балаклейской громаде дроны ударили по центральной части города. Есть попадание в частное домовладение и нежилое здание, возник пожар.
Также два человека пострадали.
Встреча Путина и Трампа будет на Аляске
Дональд Трамп объявил, что встреча с Владимиром Путиным состоится 15 августа 2025 года на Аляске.
Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил информацию о встрече, назвав место проведения вполне логичным из-за географической близости США и России
Трамп заявил, что Зеленский должен быть готовым "подписать что-то"
Президент США Дональд Трамп заявил, что прездиент Украины Владимир Зеленский должен показать готовность "подписать что-то".
Однако Трамп не уточнил, о каком документе идет речь.