"Волошкове поле" открыло украинцам процесс создания молока

Торговая марка "Волошкове поле" стала пионером в Украине в демонстрации полного процесса создания молока. Это беспрецедентная для украинского рынка инициатива – результат присоединения "Волошкове поле" к национальному проекту Виробник.ua.

Об этом сообщил телеканал 24.

"Украинцы регулярно слышат страшилки о том, что продукты, которые изготавливаются на заводах – ненатуральные или разбавленные, или содержат непонятные примеси. Чтобы развеять все мифы о происхождении заводской молочной продукции и вернуть веру украинцев в ее натуральность, молочная компания "Волошкове поле" присоединилась к национальному проекту Виробник.ua и показала полный цикл производства молока на заводе "Юрия" в Черкассах. Производство на нашем предприятии происходит с соблюдением всех национальных и международных стандартов. Мы честны со своими покупателями, потому что нам важно доверие людей к нашей продукции", – заявил генеральный директор молочной компании "Волошкове поле" Андрей Табалов.

Особенностью проекта стала демонстрация не только мощностей цехов, но и ферм, где живут животные и дают молоко, таким образом у каждого украинца появляется возможность посмотреть воочию полный цикл создания этого продукта.

"Это беспрецедентный случай для Украины, когда бренд показывает полный цикл создания продукта. И особенно молока, ведь запрос на информацию о том, откуда берется молоко в современной Украине, очень высок. И "Волошкове поле" – первый бренд, который сделал именно такой шаг навстречу потребителям. Это безусловная победа для всех. Ведь бренд получает доверие потребителя, а потребитель спокойствие относительно качества продукта", – сообщил вдохновитель проекта Виробник.ua Виталий Ермак.

Посмотреть видео создания молока можно на сайте проекта Виробник.ua. Напомним, что Виробник.ua – это национальный проект, который позволяет увидеть из чего сделаны продукты ежедневного использования. В социальных сетях к проекту присоединились десятки тысяч украинцев. Свои мощности в рамках проекта уже показали известные бренды.



Проект является участником Американской торговой палаты.