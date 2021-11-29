На Волыни застрелился молодой полицейский

В Волынской области 29 ноября покончил с собой 28-летний полицейский. Трагедия произошла в Ковеле.

Эту информацию 24 каналу подтвердили в полиции Волыни. Однако дело уже передали в Государственное бюро расследований.

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Как произошла трагедия

Трагический инцидент произошел около 12:00 на улице Драгоманова, пишут "Волынские новости". Мужчина якобы вышел в туалет, где и раздался выстрел.

Медики быстро прибыли на место происшествия, но спасти правоохранителя уже не смогли.

Другой случай на Черниговщине

В Херсонской области 30 июня застрелился правоохранитель. Выстрел услышали работники пансионата, в котором полицейский жил.

В Черниговской области 29 ноября застрелили полицейского. Правоохранитель 28 ноября поехал на охоту с тремя товарищами. Тогда в полицейского внезапно попал другой охотник. Предварительно известно, что это произошло случайно.

Мужчину оперативно госпитализировали в больницу Черниговского районного управления полиции. К сожалению, он погиб. Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства произошедшего как убийство по неосторожности. Санкция статьи предусматривает заключение от 3 до 5 лет.