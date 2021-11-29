Как пояснили в полиции, их коллега 28 ноября уехал на охоту с тремя товарищами.
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Правоохранитель находился вне службы в гражданской одежде. Вместе с друзьями он поехал на охоту в угодья Черниговского района. Однако внезапно в него попал другой охотник. По предварительной информации, во время охоты 39-летний охотник произвел выстрел из ружья в сторону животного и случайно попал в полицейского.
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Последнего оперативно госпитализировали в больницу Черниговского районного управления полиции. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, полицейский погиб.
Сейчас Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства происшествия в рамках производства по статье 119 об убийстве по неосторожности. Санкция статьи предусматривает:
- ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет;
- или лишением свободы на тот же срок.
Полный текст публикации полиции Черниговщины:
Полиция Черниговщины устанавливает обстоятельства смертельного инцидента на охоте. Сегодня примерно в 4:00 в результате огнестрельного ранения скончался в больнице полицейский Черниговского районного управления полиции. Смертельное телесное повреждение полицейский накануне получил на охоте.
28 ноября около полудня в полицию поступила информация о том, что при охоте в угодьях Черниговского района 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции получил огнестрельного ранения.
На момент инцидента полицейский находился вне службы в гражданской одежде. На охоту он поехал с тремя товарищами. По предварительной информации, во время охоты 39-летний охотник произвел выстрел из ружья в сторону животного и случайно попал в полицейского.