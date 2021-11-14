Как рассказали в Нацполиции Львовской области, погибший был жителем Стрыйского района.

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По предварительным данным правоохранителей, во время охоты 62-летний мужчина из Нового Роздола выстрелил из охотничьего ружья, пытаясь подстрелить дичь. По ужасному стечению обстоятельств пуля попала в человека. В результате огнестрельного ранения погиб 66-летний житель Стрыйского района.

Полиция сразу же открыла уголовное производство по статье 119 об убийстве по неосторожности. Санкция статьи предусматривает:

ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет,

лишение свободы на тот же срок.

Пока обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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