Як розповіли у Нацполіції Львівщини, загиблий був мешканцем Стрийського району.
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За попередніми даними правоохоронців, під час полювання 62-річний чоловік з Нового Роздолу вистрелив з мисливської рушниці, намагаючись підстрелити дичину. За жахливим збігом обставин куля влучила у людину. Унаслідок вогнепального поранення загинув 66-річний мешканець Стрийського району.
Поліція одразу ж відкрила кримінальне провадження за статтею 119 про вбивство через необережність. Санкція статті передбачає:
- обмеження волі на строк від 3 до 5 років,
- позбавлення волі на той самий строк.
Наразі обставини події встановлюють правоохоронці.
Подібні трагедії, що сталися в Україні
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