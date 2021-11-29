Прибывшие на место происшествия правоохранители пытались реанимировать малыша, но усилия были напрасными.
Важно В Днепре неизвестный расстрелял строителя: в каком состоянии пострадавший
Подросток снимал видео для соцсетей
Полиция установила, что на момент трагедии в доме находились несколько несовершеннолетних. 13-летний парень нашел пистолет и начал снимать видео для своих соцсетей. Вдруг раздался выстрел.
Пуля попала в 5-летнего мальчика, убив его. До приезда медиков ребенок истекал кровью и, к сожалению, умер. В полиции отметили, что трагедия произошла поздно вечером – примерно в 22:20. Где были родители и как оружие оказалось в руках несовершеннолетнего – выяснит следствие.
Остается непонятным, какие именно обстоятельства повлекли стрельбу, но в какой-то момент подросток выстрелил из пистолета и попал в 5-летнего ребенка,
– сообщили правоохранители.
В то же время представители полиции убеждены, что стрельба была случайностью. Сейчас подростка арестовали и он находится под стражей в центре заключения для несовершеннолетних округа Хеннепин.
Подобные трагедии, произошедшие в Украине
- В Одессе в районе улицы Агрономической женщина убила своего мужа. Злоумышленница убеждает, что погибший сам навел на нее ружье. Но она выхватила оружие и случайно выстрелила.
- В Буче в частном доме одного из школьников после сдачи подростками ВНО. Дети 10 июня решили сделать фото для соцсетей с пневматическим ружьем, но случайно раздался выстрел.
- В Стрыйском районе Львовской области на территории охотничьих угодий во время охоты от огнестрельного ранения погиб 66-летний мужчина. Его случайно застрелил другой охотник.