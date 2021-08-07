На Волыни женщина заказала убийство экс-мужа, чтобы не возвращать кредит

На Волыни полиция раскрыла резонансное преступление: женщина наняла киллера, чтобы убить своего экс-мужа. Жизнь бывшей второй половинки она оценила в 10 тысяч гривен.

На заказное убийство пошла 36-летняя жительница Ковельского района. Как оказалось, причина такого шага волынянки банальна – это деньги.

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Женщина не хотела возвращать кредиты, которые взяла на мужа

Она не хотела возвращать кредиты, оформленные на мужа. Женщина неоднократно пользовалась личными документами бывшего. Это позволило ей нажиться на 200 тысяч гривен.

Полицейские устроили имитацию убийства

Потенциальной жертве повезло: о преступлении узнали еще до его исполнения. Полицейские устроили имитацию убийства. Заказчица попала в руки правоохранителей, когда передавала деньги подставному киллеру. Встреча состоялась возле одного из сел Владимир-Волынского района. Псевдокиллер передал своей "клиентке" якобы доказательства выполненного задания.

За преступные намерения подозреваемой грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

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В Киеве предотвратили заказное убийство

Отметим, что недавно заказное убийство предотвратили и в Киеве. Государственное бюро расследований выявило 2 человек, которые подыскивали киллера. Он должен был бы убить человека в США. За такую работу были готовы заплатить 45 тысяч долларов.