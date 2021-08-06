За такую "работу" заговорщики предлагали 45 тысяч долларов. Убийство планировалось в городе Балтиморе – штат Мэриленд.
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Приехал в Киев в поисках убийцы
Один из заказчиков – гражданин США и Украины прибыл в Киев в конце июля. Вместе со своим знакомым он занялся поисками лиц (или лица), которые бы совершили убийство другого гражданина США, пока заказчик находится в Украине.
Преступление должно было быть завершено до того, как он вернулся в Штаты – это должно бы было обеспечить алиби.
Правоохранитель представился киллером
Украинские правоохранители задержали заговорщиков довольно оригинально – они "предложили" заказчикам выполнить задание и получили деньги. Сразу после этого, злоумышленники были задержаны.
Продолжается следствие
Правоохранители проводят обыски по месту их жительства и осуществляют другие неотложные следственные действия.
Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании мер пресечения.