В ГБР сейчас проверяют эту информацию. Пресс-секретарь Бюро Ольга Чиканова рассказала на каком этапе находится расследование.
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Избиение танцора Дорофеевой
ГБР пока не передавала дело в суд, поскольку еще не завершилась судебно-медицинская экспертиза. Пока еще неизвестно какой тяжести травмы получил пострадавший. Сейчас 22-летний парень находится в коме.
На сегодня проведены все необходимые оперативно-следственные действия, допрошены свидетели уголовного преступления, изъяты и проанализированы записи с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов свидетелей, назначены экспертизы,
– рассказала Чиканова.
Проверяют на причастность к другим преступлениям
Следователи ГБР проверяют факты причастности сотрудника УГО Евгения Беспалого к совершению других преступлений.
По информации издания "Обозреватель", якобы его соседи заявили об избиении, однако уголовное производство не было открыто.