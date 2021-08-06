В ДБР наразі перевіряють цю інформацію. Прессекретарка Бюро Ольга Чиканова розповіла на якому етапі перебуває розслідування.

Інші новини столиці У Києві затримали терористку "Ісламської держави", яку розшукував Інтерпол

Побиття танцюриста Дорофєєвої

ДБР поки не передавала справу у суд, оскільки ще не завершилась судово-медична експертиза. Наразі ще невідомо якої тяжкості травми отримав потерпілий. Зараз 22-річний хлопець перебуває в комі.

На сьогодні проведено всі необхідні оперативно-слідчі дії, допитано свідків кримінального правопорушення, вилучено та проаналізовано записи з камер відеоспостереження і мобільних телефонів свідків, призначено експертизи,

– розповіла Чиканова.

Перевіряють на причетність до інших злочинів

Слідчі ДБР перевіряють факти причетності співробітника УДО Євгена Безпалого до скоєння інших злочинів.

За інформацією видання "Обозреватель", нібито його сусіди заявили про побиття, проте кримінальне провадження тоді не було відкрито.

Нагадаємо, 1 серпня співробітник Управління державної охорони України в центрі Києва спочатку штовхнув хлопця, а після зауваження завдав сильного удару. Євген Гончаренко отримав важку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші пошкодження.