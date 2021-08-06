За таку "роботу" змовники пропонували 45 тисяч доларів. Вбивство планувалось у місті Балтіморі – штат Мериленд.

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Приїхав до Києва у пошуках вбивці

Один із замовників – громадянин США та України прибув до Києва наприкінці липня. Разом зі своїм знайомим він зайнявся пошуками осіб (або особи), які б скоїли вбивство іншого громадянина США, поки замовник перебуває в Україні.

Злочин мав бути завершений до того, як він повернувся у Штати – це повинно б було забезпечити алібі.

Правоохоронець представився кілером

Українські правоохоронці затримали змовників доволі оригінально – вони "запропонували" замовникам виконати завдання й отримали гроші. Одразу після цього, зловмисників було затримано.

Триває слідство

Правоохоронці проводять обшуки за місцем їх проживання та здійснюють інші невідкладні слідчі дії.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.