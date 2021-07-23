Отсидел за убийство отца и забил мать: житель Волыни совершил жуткое преступление

На Волыни задержали по подозрению в избиении матери до смерти 36-летнего мужчину. За день до этого он вернулся из тюрьмы. Он там сидел с 2017 года за избиение до смерти собственного отца.

Об обнаружении тела в поселке Маневичи сообщили 22 июля. Умершей было 63 года.

Другой случай Во Львове 25-летний мужчина жестоко убил собственную мать: тело нашли полицейские

Забил и вытащил на улицу

Вероятного убийцу задержали неподалеку от места трагедии. Следователи считают, что у него возник конфликт с матерью.

После него сын якобы нанес ей много ударов палкой по голове и телу. Потом, вероятно, вытащил мать на улицу и скрылся.

От полученных травм пенсионерка потеряла сознание, а потом умерла. На теле обнаружили многочисленные ушибы и синяки.



Палка, которой били женщину на Волыни / Фото Нацполиции

Что грозит за такое преступление

Правоохранители планируют объявить мужчине подозрение по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, которое повлекло смерть. Если вину докажут, он может отправится в тюрьму уже на 10 лет.