Воспитательницу нелегального детского сада в Запорожье приговорили к 8 годам лишения свободы

Ирину Суханову, организовавшую в своей квартире нелегальный детский сад, приговорили к 8 годам лишения свободы.

Суд над Сухановой шел два года. О его результате журналистам рассказал адвокат обвиняемой Павел Будилко.

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Коллегия постановила, что Ирина Суханова виновна в оставлении в опасности ребенка, что привело к смерти".

Защита готовит апелляцию

27 мая 2022 года женщины определили максимальное наказание и признали виновной в совершении преступления, предусмотренного временем 3 статьи 135 Уголовного кодекса Украины, как оставление ребенка в опасности. С таким решением согласились большинство присяжных.

Два года шел суд, Суханова Ирина обвинена по статье 115 "О умышленном убийстве". В результате, коллегия судей, не единогласно, а большинством голосов, там были и не согласны, решили, что она не виновата в умышленном убийстве, но виновата в оставлении в опасности ребенка, повлекшего смерть,

– рассказал он.

Он также заявил, что сторона защиты готовится подать апелляцию. Тем временем адвокат потерпевших Теймур Мамедов сказал, что приговором суда доволен:

Но анализируя все материалы и утверждения, считаем до сих пор, что в ее действиях есть умышленное убийство и считаем ее действия должны квалифицироваться по статье 115 Уголовного кодекса Украины. По просьбе потерпевших в этом уголовном производстве мы просили, чтобы назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы,

– сказал он.

Теймур Мамедов сообщил, что потерпевшие хотят воспользоваться своим правом подачи апелляционной жалобы, где будет указано, что действия Сухановой следует квалифицировать по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Журналисты пытаются связаться с родителями умершего ребенка, чтобы узнать их мнение по поводу полученного приговора Сухановой.

Суханову осудили из-за смерти ребенка

29 мая 2020 года в доме Ирины Сухановой скончалась годовалая Олеся Гак, за которой она ухаживала. Сторона обвинения настаивала, что это умышленное убийство.

В сети появилось видео, как она примотала к лицу ребенка подушку.

Сделала она это для того, чтобы ребенок не кричал. Зато родителям женщина сказала, что девочка сама могла задохнуться во сне.

На кадрах видно, как женщина берет подушку и привязывает ее к лицу плачущей девочки. После этого воспитательница оставила ребенка в отдельной комнате.

Впоследствии стало известно , что

Соседи говорят, что нелегальные ясли работали уже давно. Все дети, которых туда приводили, в возрасте до 2 лет. Сутки стоили 200 гривен.

Видео с камер наблюдения, как к лицу ребенка приложили подушку: