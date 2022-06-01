Виховательку нелегального дитсадка в Запоріжжі засудили до 8 років позбавлення волі

Ірину Суханову, яка організувала у своїй квартирі нелегальний дитячий садок, засудили до 8 років позбавлення волі.

Суд над Сухановою йшов 2 роки. Про його результат журналістам розповів адвокат обвинуваченої Павло Будилко.

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Колегія постановила, що Ірина Суханова винна в залишенні в небезпеці дитини, що призвело до смерті".

Захист готує апеляцію

27 травня 2022 року жінці визначили максимальне покарання та визнали винуватою у вчиненні злочину передбаченого часиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України, як залишення дитини в небезпеці. З таким рішенням погодились більшість присяжних.

Два роки йшов суд, Суханова Ірина обвинувачена за статтею 115 "Про навмисне вбивство". В результаті, колегія суддів, не одноголосно, а більшістю голосів, там були й не згодні, вирішили, що вона не винна в навмисному вбивстві, але винна в залишенні в небезпеці дитини, що призвело до смерті,

– розповів він.

Він також заявив, що сторона захисту готується подати на апеляцію. Тим часом адвокат потерпілих Теймур Мамедов сказав, що вироком суду задоволений:

Але аналізуючи усі матеріали та твердження, вважаємо й досі, що в її діях є навмисне вбивство і вважаємо її дії повинні кваліфікуватися за статтею 115 Кримінального кодексу України. На прохання потерпілих у цьому кримінальному проваджені ми прохали, щоб призначити покарання у вигляді довічного позбавлення волі,

– сказав він.

Теймур Мамедов повідомив, що потерпілі хочуть скористатись своїм правом подачі апеляційної скарги, де буде зазначено, що дії Суханової потрібно кваліфікувати за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Журналісти намагаються зв'язатися із батьками померлої дитини, щоб дізнатися їхню думку щодо отриманого вироку Суханової.

Суханову засудили через смерть дитини

29 травня 2020 року в оселі Ірини Суханової померла однорічна Олеся Гак, за якою вона доглядала. Сторона обвинувачення наполягала, що це умисне вбивство.

У мережі з'явилось відео, як вона примотала до обличчя дитини подушку.

Зробила вона це для того, щоб дитина не кричала. Натомість батькам жінка сказала, що дівчинка сама могла задихнутись уві сні.

На кадрах видно, як жінка бере подушку і прив'язує її до обличчя дівчинки, що плаче. Після цього вихователька залишила дитину в окремій кімнаті.

Згодом стало відомо , що

Сусіди кажуть, що нелегальні ясла працювали уже давно. Усі діти, яких туди приводили, віком до 2 років. Доба коштувала 200 гривень.

Відео з камер спостереження, як до обличчя дитини приклали подушку: