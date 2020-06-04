Однорічна дівчинка пішла у дитячий садочок вперше. Вже через кілька годин вихователька зателефонувала батькам і сказала, що дитина не дихає. Саме її підозрюють у вбивстві, а страшні кадри потрапили на відео.

Жінка не встигла видалити відео, де видно, як вона примотала до обличчя дитини подушку. Кадри опублікував телеграм-канал Teza.

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Зробила вона це для того, щоб дитина не кричала. Натомість батькам жінка сказала, що дівчинка сама могла задихнутись усі сні.

У четвер, 4 червня, підозрюваній обирають запобіжний захід. Жінці інкримінують скоєння умисного вбивства.

Відео з камер спостереження зафіксували, як до обличчя дитини приклали подушку:

На кадрах видно, як жінка бере подушку і прив'язує її до обличчя дівчинки, що плаче. Після цього вихователька залишила дитину в окремій кімнаті.

Що відомо про незаконний садок

Слідство встановило, що 51-річна жінка відкрила дитячий садок без жодних дозвільних документів . Свої послуги підозрювана рекламувала в інтернеті.

Сусіди кажуть, що нелегальні ясла працюють уже давно. Усі діти, яких туди приводили, віком до 2 років. Доба коштувала 200 гривень.

Правоохоронці перевіряють законність діяльності ясел: ані відповідної освіти, ані дозволу на роботу дитсадка вихователька не мала.

Сама ж власниця все заперечує. Каже, що жодного дитсадка не мала, а дитину їй залишили примусово.

Деталі трагедії