У дитсадку на Запоріжжі померла дівчинка, її подушкою душила вихователька: відео
Однорічна дівчинка пішла у дитячий садочок вперше. Вже через кілька годин вихователька зателефонувала батькам і сказала, що дитина не дихає. Саме її підозрюють у вбивстві, а страшні кадри потрапили на відео.
Жінка не встигла видалити відео, де видно, як вона примотала до обличчя дитини подушку. Кадри опублікував телеграм-канал Teza.
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Зробила вона це для того, щоб дитина не кричала. Натомість батькам жінка сказала, що дівчинка сама могла задихнутись усі сні.
У четвер, 4 червня, підозрюваній обирають запобіжний захід. Жінці інкримінують скоєння умисного вбивства.
Відео з камер спостереження зафіксували, як до обличчя дитини приклали подушку:
На кадрах видно, як жінка бере подушку і прив'язує її до обличчя дівчинки, що плаче. Після цього вихователька залишила дитину в окремій кімнаті.
Що відомо про незаконний садок
- Слідство встановило, що 51-річна жінка відкрила дитячий садок без жодних дозвільних документів. Свої послуги підозрювана рекламувала в інтернеті.
- Сусіди кажуть, що нелегальні ясла працюють уже давно. Усі діти, яких туди приводили, віком до 2 років. Доба коштувала 200 гривень.
- Правоохоронці перевіряють законність діяльності ясел: ані відповідної освіти, ані дозволу на роботу дитсадка вихователька не мала.
- Сама ж власниця все заперечує. Каже, що жодного дитсадка не мала, а дитину їй залишили примусово.
Деталі трагедії
- Батьки принесли свою дитину віком рік і два місяці до ясел вперше, аби вона "могла завести собі нових друзів". Ясла знайшли за оголошенням в інтернеті.
- Вже через кілька годин зателефонувала вихователька і повідомила, що дитина не дихає.
- Швидку викликали вже батьки. Вони самі намагалися реанімувати дитину до приїзду медиків, але дівчинка померла. Згодом з'ясувалося, що вона захлинулася блювотинням, коли плакала.
- Батьки дізналися, що дитина посварилася з однолітком. Той її вкусив, а від стресу в малечі почалася блювота.
- Вихователька намагалась усе приховати, аби не видно було, що дівчинка зригувала. Жодної допомоги дитині вона не надала.