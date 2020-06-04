У Запоріжжі в незаконному дитячому садку померла однорічна дитина. У вбивстві підозрюють саму виховательку. Це 51-річна Ірина Суханова.

Інформацію і дані про підозрювану жінку наводить телеграм-канал Teza.

Важливо У дитсадку на Запоріжжі померла дівчинка, її подушкою душила вихователька: відео

Що відомо про Ірину Суханову

Вона сама живе у Запоріжжі. Жінці 51 рік, а народилася вона у 1969 році. У соцмережах вона вказує козацьке місто і як рідне, і як постійне місце проживання. Тож імовірно, що саме там вона і народилася.

Ірина Суханова має двох доньок. Одна з них уже доросла – їй 18 років. Водночас іншій дочці всього 10 років.

Сусіди розповідали, буцімто часто чули у так званому дитячому садочку плач дітей. Сам ж "заклад" розташований у приватній квартирі підозрюваної.

Ірина Суханова не мала жодних дозвільних документів на садок. Свої послуги вона рекламувала в Інтернеті, зокрема соціальних мережах.

У соціальних мережах жінка часто публікувала фото з дітьми. З ними вони часто ходили на прогулянки, займалися спортом тощо.



Ірина Суханова, яку підозрюють у вбивстві дитини / фото з її фейсбуку

До слова, за свої послуги жінка брала по 200 гривень за одну дитину в день.



Підозрювана у вбивстві дитини у Запоріжжі Ірина Суханова / фото з її фейсбуку

Вбивство дитини у Запоріжжі: коротко

Батьки принесли свою дитину віком рік і два місяці до ясел вперше, аби вона "могла завести собі нових друзів". Ясла знайшли за оголошенням в інтернеті.

До слова Смерть дитини в нелегальному садку у Запоріжжі: власниці закладу повідомили про підозру

Вже через кілька годин зателефонувала вихователька і повідомила, що дитина не дихає. Батьки самі намагалися реанімувати дитину до приїзду медиків, але дівчинка померла.

Спершу версією причини смерті було те, що у дитини буцімто почалася блювота після сварки з однолітками. Дівчинка подавилася блювотинням.

Згодом з'ясувалося, що версія з блювотинням правдива, але причини зовсім інші. Адвокат батьків дитини опублікував відео, де вихователька душила дитину подушкою. Пізніше, вона залишила дівчинку в іншій кімнаті з прив'язаною подушкою.

Вихователька приклала до обличчя дитини подушку: дивіться відео

На судовому засіданні вона пояснила, що не хотіла душити маленьку Лесю. А просто одягнула на шию дитини подушку-валик, щоб та краще тримала голівку.

Суд 4 червня обирав запобіжний захід виховательці. Втім за багато годин так і не дійшов рішення, тож розгляд справи перенесли на 5 червня.